Slušaj vest

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje postupali su po prijavi građana da su nepoznata lica, u tunelu Bukovica u selu Njeguši, skrnavila natpis sa crnogorskim sloganom i simbolima.

Brzim operativnim mjerama i radnjama na terenu, identifikovano je i zaustavljeno vozilo registarskih oznaka Republike Srbije, u kojem su se nalazili državljani Republike Srbije: I.Š. (25), P.M. (25), V.S. (29), P.J. (29) i K.M. (25).

- Navedena lica su dovedena u prostorije Odeljenja bezbednosti Cetinje radi prikupljanja obaveštenja na okolnosti događaja. Po okončanju službenih mjera i radnji, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog dela, već da se u radnjama ovih lica ceni postojanje prekršaja - navodi se u saopštenju.

Oskrnavili grafit u tunelu

Zbog počinjenih prekršaja, vređanje po osnovu nacionalne pripadnosti, policijski službenici su lišili slobode državljane Republike Srbije: P.M. (25) iz Inđije, V.S. (29) iz Novog Sada i K.M. (25) iz Beograda.

Oni se sumnjiče da su se 14. decembra, oko 18 časova, na regionalnom putu Trojica–Njeguši, u mestu Njeguši, opština Cetinje, zaustavili u pomenutom tunelu i preko grafita sa natpisom "Da je večna Crna Gora", koristeći sprej crne boje, ispisali reči "Crna Gora Srpska Sparta", kao i znak sa četiri slova "S", čime su počinili navedeni prekršaj.

Privedeni su u zakonskom roku nadležnom sudu za prekršaje u Cetinju i oglašeni krivim.