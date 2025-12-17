Slušaj vest

Poslednju poruku od svoje ćerke Ane Volš, Milanka Ljubičić primila je 26. decembra u popodnevnim satima, da bi pet dana kasnije, 31. decembra, minut pre ponoći, a potom i 1. januara u 0.47, Ana majku i pozvala poslednji put.

Podsetimo, Ani Volš se svaki trag izgubio u toj novogodišnjoj noći u mestu Kohaset u Masačusetsu.

Iako Anino telo nije pronađeno, njen suprug Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo.

Evo celokupne prepiske koju su Ana i Milanka razmenjivale od 25. decembra pa sve do 1. januara oko 1 sat iza ponoći kada je zabeležen i poslednji poziv.

25. decembar (Ana šalje majci poruku u 19.18 sati)

Ana: "Ćao mama. Je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington".

Milanka: "Kako to misliš i zašto mi to sada kažeš. Trebalo je koji dan ranije reći."

Iz sledeće poruke Ane Volš se odmah moglo naslutiti da nešto ozbiljno nije u redu u njenom braku budući da je odmah prešla na stvar.

Ana: "Brajan i ja se ne slažemo"

Milanka: "Oko čega"

Ana: "Dece"

Milanka: "Možda mogu za 7 dana. Moram i lekove da uzmem. Pogotovo insuline. Ne znam koliko bih ostala. U martu imam vaskularnog hirurga."

Ana: "Sutra. Pliz. Na dva meseca"

Milanka: "U koliko sati je sutra let"

Ana: "U 7h. Ili 13:30h"

Milanka: "Da li ću stići za 13:30; Da li može prekosutra u 13:30; Odgovaralo bi mi najviše za 7 dana; Za mene je ovo suviše kratko vreme"

Milanka: "Šta znači ok"

Ana: "Ok sledeće nedelje"

Milanka je potom poslala nekoliko uzastopnih poruka ćerki kako bi odredile tačan datum njenog dolaska u Vašington.

Milanka: "Sledeće nedelje putujem. Je li to to znači? To znači koji datum otprilike? Da se organizujem; Sledeća je već sutra; Je li to to ili ona sledeća; Tj. posle 01.01.2023. Najviše da bih se spremila kako treba oko 07.01. bi odgovaralo; Nije meni problem da se spakujem, nego lekovi i doktori za sve to. Ja sam hroničar po mnogim pitanjima; Mislim da razumeš sve ovo, a ne da ja nešto neću. Daleko bilo; Teška situacija."

Ana je zatim pozvala majku preko video-poziva i taj razgovor trajao je 16 sekundi, da bi Milanka dva minuta kasnije uzvratila poziv. Tada su razgovarale 13 minuta.

Sat vremena kasnije, Milanka je pitala ćerku za aparat za pritisak, pa se pretpostavlja da su u tih 13 minuta razrešile i konačan datum dolaska iako nam Milanka nije precizirala kako je tekao taj razgovor.

Milanka: "Da li ti je aparat za merenje pritiska u Vašingtonu da ne nosim odavde?"

Ana je majci odgovorila tek nakon tri i nešto sata, odnosno već 26. decembra po srednjeevropskom vremenu.

26. decembar (Ana odgovara u 1.43 sata ujutro po srednjeevropskom vremenu)

Ana: "Jeste."

Milanka se tek tog jutra, u 8.53 sati ponovo javila ćerki.

Milanka: "Da li treba za putovanje PCR test na koronu, i maske? Ja u martu imam kontrolu kod vaskularnog. Nije određen datum. Može biti i u drugoj polovini marta, samo ako ima termina. On radi ambulantu utorkom. Tada moram biti ovde. Za putovanje volim da idem preko Istanbula. Malo sam se navikla. Verovatno nosim mali kofer. Možda može i preko Njujorka, ali ne znam koliko je daleko od Vašingtona da bi došla kolima po mene. Odgvori mi molim te na ova pitanja?"

Ana ponovo nekoliko sati nije odgovara majci na poruke, te se konačno oglasila, ali u drugačijem tonu.

Ana: "Ne treba. Ok. Možda neće trebati da dolaziš"

Milanka: "Kako sada to. Šta je sada? U svakom slučaju vama hvala!"

Ana: "Pravimo plan. Verovatno za februar"

Milanka: "Ja odustajem od svega toga. Ne mogu dolaziti. Kasno mi je."

Ana je zatim u 17.14 poslala, ispostaviće se, poslednju poruku majci.

Ana: "Ok"

Nakon ovoga Ana i Milanka narednih pet dana nisu razmenjivale ni poruke ni pozove preko "Vibera", a sledeći poziv Ana je uputila majci samo minut pre ponoći u novogodišnjoj noći. Ana je majku poslednji put pokušala da dobije i 48 minuta kasnije, odnosno 1. januara u 0.47.

- Muči me i proganja što nisam odmah otišla. Možda se ništa od ovoga ne bi desilo - kaže Milanka.

5. januar (Milanka bezuspešno pokušava da stupi u kontakt s ćerkom)

Ne sluteći šta se dešava preko okeana, Milanka je ćerki 1. ujutro čestitala Novu godinu.

Milanka: "Srećna vam Nova 2023. i božićni praznici! Pozdrav!"

Pet dana kasnije, zabrinuta Milanka ponovo je pisala ćerki.

Milanka: "Ana, gde si sine? Nije mi dobro Što mi se ne javiš na poruku"

I sutradan je pokušala da stupi u kontakt sa ćerkom, poslednji put.

Milanka: "Gde si?"

Milanka je rekla i da je Ana iz Beograda u Ameriku otišla 7. decembra jer je njenom najmlađem detetu bio rođendan desetak dana kasnije.

Celoj priči zastrašujuću notu daje činjenica da je Anin suprug Brajan Volš već 27. decembra, samo dan nakon što je Ana razmenila poslednju poruku sa majkom, počeo da na "Guglu" pretražuje: Koja je najbolja država za razvod za muškarce?

Brajan proglašen krivim

Porota je Brajana Volša proglasila krivim za smrt svoje supruge, Ane. Kako se može videti na snimcima s izricanja presude, Brajan Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Volš je tokom izricanja presude samo klimnuo glavom. Nije izustio ni reč, a nije delovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Osim za ubistvo prvog stepena za šta je zaprećena kazna doživotnog zatvora, Volš se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tela.

Izricanje presude je odloženo sa srede na četvrtak.

Rekonstrukcija nestanka Ane Volš

Ana Volš (39), izvršna direktorka u oblasti nekretnina i majka troje dece, nestala je 1. januara 2023. godine, nakon proslave Nove godine u porodičnom domu sa suprugom Brajanom Volšom. Iako telo nikada nije pronađeno, porota je nakon oko tri nedelje suđenja – proglasila Brajana Volša krivim za ubistvo prve klase njegove supruge na osnovu okolnih dokaza i nalaza iz istrage.

Ana Volš je poslednji put viđena rano 1. januara u porodičnoj kući. Brajan Volš je policiji rekao da je Ana tog jutra otišla zbog navodnih hitnih obaveza u Vašington ali istraga nije našla dokaz da je ikada napustila dom, koristila Uber/Lyft, avion ili putovala tog dana.

Prema podacima iz istrage, Brajan je tek 4. januara obavestio njenog poslodavca da Ana nije došla na posao, što je dovelo do prijave njenog nestanka.

Priznao da je sakrio telo i da ju je našao mrtvu u krevetu

Tokom suđenja u novembru, Brajan Volš je priznao da je uklonio telo supruge i da je lagao policiju, ali se nije izjasnio da je kriv za njeno ubistvo.