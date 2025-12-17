Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici i Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, presretačem su u blizini Subotice, zaustavili osamnaestogodišnjeg vozača L. O. koji se sa probnom vozačkom dozvolom, kretao vozilom marke "reno megan", brzinom od 200 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Takođe, za njega je utvrđeno i da se oko 14.50 časova u naselјu Mali Beograd, kretao brzinom od 131 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Dalјom proverom je utvrđeno da dvojica putnika u njegovom vozilu nisu koristila sigurnosne pojaseve i oni će biti sankcionisani u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.