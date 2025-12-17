Slušaj vest

Jedna žena pešak je povređena u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u naselju Adice, u Novom Sadu. 

Naime, kako navodi Instagram stranice "nsuzivo.rs" do nesreće je došlo u Ulici Slavka Rodića, a kod vozača je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u krvi. 

Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja njihova ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u 16 časova i 27 minuta.

- U nezgodi je povređeno žensko lice koje je sa politraumatskim povredama nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezeno u Urgentni centar KCV-a - navodi se. 

Uviđajem će biti utvrđeno kako je došlo do ove nesreće. 

