Jedna žena pešak je povređena u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u naselju Adice, u Novom Sadu.

Naime, kako navodi Instagram stranice "nsuzivo.rs" do nesreće je došlo u Ulici Slavka Rodića, a kod vozača je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u krvi.



Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja njihova ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u 16 časova i 27 minuta.

- U nezgodi je povređeno žensko lice koje je sa politraumatskim povredama nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezeno u Urgentni centar KCV-a - navodi se.

Uviđajem će biti utvrđeno kako je došlo do ove nesreće.