VOZIO PIJAN, PA NALETEO NA ŽENU! Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Povređena prevezena u Urgentni centar! (VIDEO)
Jedna žena pešak je povređena u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u naselju Adice, u Novom Sadu.
Naime, kako navodi Instagram stranice "nsuzivo.rs" do nesreće je došlo u Ulici Slavka Rodića, a kod vozača je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u krvi.
Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja njihova ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u 16 časova i 27 minuta.
- U nezgodi je povređeno žensko lice koje je sa politraumatskim povredama nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezeno u Urgentni centar KCV-a - navodi se.
Uviđajem će biti utvrđeno kako je došlo do ove nesreće.
