PRVE SLIKE JEZIVE NESREĆE U KNEZA MILOŠA: Automobili naslagani kao na otpadu, samo hrpa zgužvanog metala (FOTO)
Teža saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod kanadske ambasade sa jednom teško povređenom osobom.
Naime, jutros u 4.45 u ulici Kneza Miloša kod kanadske ambasade dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teško povređena žena starosti 54 godine, a nešto lakše povrede je zadobio muškarac starosti 30 godina.
Žena je sa teškom traumom ekstremiteta prevezena kolima Hitne pomoći na VMA na dalje lečenje.
Na Petlovom brdu desila se saobraćajna nesreća u kojoj je lakše povređen muškarac. Još jedna saobraćajna nesreća se dogodila u 2.45 na Petlovom brdu u kojoj je lakše povređen muškarac starosti 30-ak godina.
U požaru koji se noćas dogodio u Rajkovoj ulici broj 8 na Bežanijskoj kosi stradao je muškarac starosti 34 godine, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći. Po dolasku na mesto požara vatrogasci su zatekli telo stradalog muškarca.
Kurir.rs/RTS