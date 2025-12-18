Slušaj vest

Gost jednog lokala u beogradskom naselju Mirijevo, nakon što je konzumirao piće i hranu, odbio je da plati račun. Situacija je eskalirala kada je osumnjičeni izvukao nož i počeo osoblju lokala da preti smrću.

Ispred kafića u kom se odigrala ova drama nalazi se reporter Kurir televizije Pavle Ivković sa najnovijim informacijama:

Pavle Ivković
Pavle Ivković Foto: Kurir Televizija

 - Nalazim se u Rablovoj ulici u Mirijevu, gde se incident i dogodio. Muškarac star 52 godine ušao je u novootvoreni kafić, naručio piće i hranu. Nakon što je popio svoje piće i pojeo svoj obrok, konobar mu je zatražio da plati račun, što je on odbio - kaže Ivković i dodaje:

- Nakon verbalne rasprave, izvadio je nož i počeo da preti smrću. U jednom trenutku ljudi koji su se nalazili u objektu pokušali su da zaštite radnika kafića, ali je on počeo da preti i njima, nakon čega je pobegao iz lokala.

Komšije uplašene

Policija je za svega nekoliko minuta od poziva i prijave došla u kafić, izvršila uviđaj i uzela snimke sa nadzornih kamera kako bi identifikovala napadača:

muškarac nož
Foto: Shutterstock

 - Napadač je uhvaćen i uhapšen. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Šta se krije iza ovoga i zbog čega je čovek odlučio da u kafiću preti smrću zbog neplaćenog računa, kao i koji je bio motiv, utvrdiće istraga. Saznali smo od komšija da je ispred kafića bila policijska intervencija, da se policija zadržala duže vreme dok je vršila uviđaj i da su bili uplašeni. Kažu da ne znaju šta se zapravo sve događalo u tom kafiću, budući da neki još nisu ni stigli da posete taj lokal, reč je o novootvorenom objektu.

TRAŽILI MU DA PLATI RAČUN U KAFIĆU, A ON IZVUKAO NOŽ! Komšije otkrile detalje: Muškarac pretio smrću, gosti pokušali da spreče incident Izvor: Kurir televizija

