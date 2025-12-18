Slušaj vest

U nastavku akcije „Armagedon“ širom Srbije, policija je uhapsila osam pedofila i time zadala još jedan udarac sajber predatorima. Među uhapšenima je i jedan državljanin Ruske Federacije, a svi oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala, kao i za iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

Naime, troje, od njih osmoro su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 12 i 13 godina da bi zatim stupali u kontakt sa maloletnim licima od kojih su zahtevali i pribavili njihove fotografije i video materijale seksualne sadržine i vrbovali ih za jezive stvari.

O ovoj temi je govorio Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu:

Igor Jurić Foto: Kurir Televizija

- Više od 90% maloletnika je na internetu, a 70% njih je doživelo neki oblik zlostavljanja na internetu. Na internetu se pedofili osećaju sigurno. Nekada je pedofilija bila u krugu najbližih prijatelja i porodice, međutim, to se preselilo na internet i sad je širih razmera.

Jurić: Predatori daju deci pažnju koja im nedostaje

U ovom slučaju, uhapšeni su se predstavljali na mrežama kao devojčice uzrasta od 12-13 godina:

- Uglavnom se predstavljaju kao vršnjaci tog deteta i oni imaju tu moć da manipulišu samim detetom. Deca koja su najviše žrtve internet pedofilije jesu deca iz razvedenih porodica, deca koja su zanemarena, deca koja su u hraniteljskim porodicama kao i ona sa nekim lakšim oblikom invaliditeta ili intelektualne teškoće. Predatori daju deci ono što im je potrebno: pažnja i ljubav, i da pripadaju nekome ili nečemu. Deca se najviše dopisuju sa predatorima preko igrica, tu je i poznata igrica Robloks. Dok igraju igrice sa svojim drugarima, onosno ljudima koji se tako predstavljaju.

Veštačka inteligencija kao alat

Jurić je pomenuo i platformu "Ginder", gde se okuplja LGBT populacija:

- Postoji mnogo mladih koji su znatiželjni i koji žele da komuniciraju sa ljudima koji su različiti od njih samih i to je aplikacija koja je vrlo pogodna za ucenu. Važno je da se sa tim upoznamo. Veštačka inteligencija se koristi kako bi pedofil napravio realnu fotografiju, kako bi takođe mutirao glas i tako dalje. To je ozbiljan rizik. Ukoliko se na detetovom profilu nađe slika u kupatilu, predatori mogu da naprave sliku da je dete nago i na taj način da ucene dete.

- Takođe imamo aplikaciju Telegram sastavljenu od veoma štetih grupa i ukoliko dete dođe do kontakt sa tim ljudima, posledice su nesagledive, jedan klik deli od opasnosti. Ne treba da se klikće na sumnjive linkove i važno je da se sa decom razgovara, vrlo kakav neprijatan razgovor treba da se prijavi.

Jurić dodaje i da je pre svega obrazovni sistem važan u borbi protiv digitalnog zlostavljanja:

- Do sada nije urađeno ništa konkretno da bi se ukazalo deci na koji način treba da reaguju. Mora da se pronađe nešto što je deci približnije i zanimljivije.

