Iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koje vodi istragu, potvrdili su da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo ubistvo.

D.R. je na saslušanju kod tužioca iskoristio svije zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - rečeno nam je u VJT Leskovac.

Posle saslušanja, sud je na predlog tužilaštva osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, D.R. se sumnjiči da je u ponedeljak posle 16 časova jurio ulicom Juliju Nikolić, a kada ju je sustigao zadao joj je 13 uboda nožem po telu.

Povrede su joj, kako je utvrdjeno obdukcijom, zadate s preda i bile su skoncentrisane u grudi (srce). Nesrećna žena se, u nameri da se spase, u jednom momentu bacila na automobil koji se kretao kolovozom, a građani su prisustvovali jezivoj sceni.