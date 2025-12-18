D.R., osumnjičen da je u Leskovcu nasred ulice ubodima nožem ubio svoju partnerku Juliju Nikolić branio se ćutanjem na saslušanju, posle čega mu je odredjen jednomesečni pritvor.
zaćutao kod tužioca
KURIR SAZNAJE, 13 PUTA ZARIO NOŽ JULIJI U GRUDI, A SAD SE BRANI ĆUTANJEM: Osumnjičenom za monstruozno ubistvo u Leskovcu pritvor do 30 dana
Iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koje vodi istragu, potvrdili su da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo ubistvo.
D.R. je na saslušanju kod tužioca iskoristio svije zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - rečeno nam je u VJT Leskovac.
Posle saslušanja, sud je na predlog tužilaštva osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.
Podsetimo, D.R. se sumnjiči da je u ponedeljak posle 16 časova jurio ulicom Juliju Nikolić, a kada ju je sustigao zadao joj je 13 uboda nožem po telu.
Povrede su joj, kako je utvrdjeno obdukcijom, zadate s preda i bile su skoncentrisane u grudi (srce). Nesrećna žena se, u nameri da se spase, u jednom momentu bacila na automobil koji se kretao kolovozom, a građani su prisustvovali jezivoj sceni.
Kurir.rs
