Suđenje za brutalno ubistvo Milana Šuše, koje je danas trebalo da bude održano pred Višim sudom u Beogradu, odloženo je, a kako je rečeno u sudnici, razlog za odlaganje je činjenica da se uskoro očekuje dovođenje prvookrivljenog Sanjina Štilića, koji je 4. decembra lišen slobode po Interpolovoj poternici!

- Tužilac je obavestio danas sud da je okrivljeni Štilić uhapšen u Sarajevu početkom decembra i da je pokrenut postupak ekstradicije, te se njegovo izručenje očekuje. Iz tog razloga je predloženo da se današnje ročište odloži. Sa tim predlogom saglasni su bili i advokati odbrane, kao i okrivljeni saučesnik Branko Savović - kaže izvor Kurira.


Kamere snimile ubicu kako puca u Milana Šušu Foto: Privatna Arhiva

Sud je zauzeo stav da je u interesu efikasnosti postupka i potpunog rasvetljavanja zločina da se proces vodi istovremeno protiv svih optuženih, uključujući i Štilića, koji se prema optužnici tereti kao direktni izvršilac likvidacije.

- Sud je procenio da nema smisla nastaviti sa ispitivanje svedoka dok se ne steknu uslovi da svi okrivljeni budu prisutni u sudnici, jer se očekuje da će Štilić uskoro biti izručen i izveden pred sud - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, Milan Šuša brutalno je ubijen 17. februara 2024. godine, kada je maskirani napadač u njega ispalio više hitaca ispred porodične kuće u Zemunu.

Sačekuša

Likvidacija je izvršena usred bela dana, a čitav zločin zabeležile su nadzorne kamere. Prema navodima iz optužnice, napadač je Šuši prišao iz neposredne blizine i ispalio sedam projektila u glavu i telo, od kojih ga je šest pogodilo.

- Reč je o klasičnoj sačekuši, unapred isplaniranoj likvidaciji - navodi izvor Kurira upoznat sa istragom.

Inače, Šuša je u trenutku ubistva na slobodi bio svega dva meseca i dva dana, nakon što je 15. decembra 2023. godine izašao sa višegodišnje robije. Iako je, kako se sumnja, znao da mu preti opasnost, Šuša je navodno odbio policijsku zaštitu.

Fotografije uviđaja nakon ubistva u Zemunu Foto: Zorana Jevtić

- Rekao je da ne želi da neko stalno ide sa njim i da ne smatra da mu je život ugrožen - rekao je ranije sagovornik Kurira.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, 23. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Sanjića Štilića (33) kao prvooptuženog i Branka Savović (34) iz Pančeva, koji se sumnjiči da mu je pomogao u izvršenju zločina i koji se već nalazi u pritvoru.

U optužnici se navodi da je Savović pratio Šušu i u 10.03 časova javio Štiliću putem aplikacije "Signal" da žrtva izlazi iz dvorišta, nakon čega je ubica potrčao ka kući sa pištoljem u ruci.

Ubistvo Milana Šuše Izvor: Privatna arhiva

Inače, danas se u sudu pojavila i Danijela Zdravković, koja je prvobitno bila sumnjičena za pomaganje sada optuženima za teško ubistvo Milana Šuše. Međutim, ona će na nekom od narednih ročišta biti saslušana kao svedok u postupku.

- Više tužilaštvo je nju sumnjičilo da je posle ubistva Štilića vozila do granice sa BiH. Danijeli Zdravković je u Drugom osnovnom sudu izrečena prvostepena presuda, kojom je zbog ovoga dela osuđena za pomoć učioniocu posle krivičnog dela i izrečena joj je uslovna kazna od godinu dana zatvora sa rokom provere od tri godine - podseća izvor.

