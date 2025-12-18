Slušaj vest

Suđenje za brutalno ubistvo Milana Šuše, koje je danas trebalo da bude održano pred Višim sudom u Beogradu, odloženo je, a kako je rečeno u sudnici, razlog za odlaganje je činjenica da se uskoro očekuje dovođenje prvookrivljenog Sanjina Štilića, koji je 4. decembra lišen slobode po Interpolovoj poternici!

- Tužilac je obavestio danas sud da je okrivljeni Štilić uhapšen u Sarajevu početkom decembra i da je pokrenut postupak ekstradicije, te se njegovo izručenje očekuje. Iz tog razloga je predloženo da se današnje ročište odloži. Sa tim predlogom saglasni su bili i advokati odbrane, kao i okrivljeni saučesnik Branko Savović - kaže izvor Kurira.

Kamere snimile ubicu kako puca u Milana Šušu Foto: Privatna Arhiva

Sud je zauzeo stav da je u interesu efikasnosti postupka i potpunog rasvetljavanja zločina da se proces vodi istovremeno protiv svih optuženih, uključujući i Štilića, koji se prema optužnici tereti kao direktni izvršilac likvidacije.

- Sud je procenio da nema smisla nastaviti sa ispitivanje svedoka dok se ne steknu uslovi da svi okrivljeni budu prisutni u sudnici, jer se očekuje da će Štilić uskoro biti izručen i izveden pred sud - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, Milan Šuša brutalno je ubijen 17. februara 2024. godine, kada je maskirani napadač u njega ispalio više hitaca ispred porodične kuće u Zemunu.

Sačekuša

Likvidacija je izvršena usred bela dana, a čitav zločin zabeležile su nadzorne kamere. Prema navodima iz optužnice, napadač je Šuši prišao iz neposredne blizine i ispalio sedam projektila u glavu i telo, od kojih ga je šest pogodilo.

- Reč je o klasičnoj sačekuši, unapred isplaniranoj likvidaciji - navodi izvor Kurira upoznat sa istragom.

Inače, Šuša je u trenutku ubistva na slobodi bio svega dva meseca i dva dana, nakon što je 15. decembra 2023. godine izašao sa višegodišnje robije. Iako je, kako se sumnja, znao da mu preti opasnost, Šuša je navodno odbio policijsku zaštitu.

1/12 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon ubistva u Zemunu Foto: Zorana Jevtić

- Rekao je da ne želi da neko stalno ide sa njim i da ne smatra da mu je život ugrožen - rekao je ranije sagovornik Kurira.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, 23. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Sanjića Štilića (33) kao prvooptuženog i Branka Savović (34) iz Pančeva, koji se sumnjiči da mu je pomogao u izvršenju zločina i koji se već nalazi u pritvoru.

U optužnici se navodi da je Savović pratio Šušu i u 10.03 časova javio Štiliću putem aplikacije "Signal" da žrtva izlazi iz dvorišta, nakon čega je ubica potrčao ka kući sa pištoljem u ruci.

Ubistvo Milana Šuše Izvor: Privatna arhiva

Inače, danas se u sudu pojavila i Danijela Zdravković, koja je prvobitno bila sumnjičena za pomaganje sada optuženima za teško ubistvo Milana Šuše. Međutim, ona će na nekom od narednih ročišta biti saslušana kao svedok u postupku.