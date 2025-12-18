Slušaj vest

S.M. (48), osumnjičen za ubistvo Ivice Pržića (44) u jednoj kafani u Smederevu, saslušan je prethodne noći, nakon čega mu je određen pritvor po svim zakonskim osnovima. Kako saznajemo, osumnjičeni se tokom saslušanja branio ćutanjem.

Pored njega, uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M, koji su se u kritičnom trenutku nalazili u ugostiteljskom objektu, ali sada pokojnom muškarcu nisu pružili pomoć. Njih trojica biće saslušani pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, a na teret im se stavlja krivično delo nepružanje pomoći.

Takođe, u narednom periodu očekuje se i saslušanje M.Ć., koji se sumnjiči da je bio saučesnik S.M. tokom bekstva nakon zločina.

Podsetimo, Ivica Pržić pronađen je mrtav nakon tuče u kafani, a za njegovo ubistvo osumnjičen je S.M, koji je nakon incidenta pobegao, ali je jutro nakon zločina uhapšen u Grockoj. Više javno tužilaštvo u Smederevu saopštilo je da se S.M. tereti za teško ubistvo, ali i za više drugih krivičnih dela koja je, kako se sumnja, počinio tokom bekstva.

Prema nezvaničnim informacijama, S.M. je zajedno sa prijateljem M.Ć. pravio incident na jednoj benzinskoj pumpi, tukao radnike i građane koji su se tu zatekli, a potom pokušao da pobegne tako što je zaustavljao vozila na putu. Navodno je uspeo da ubedi D.J. da ih poveze ka Beogradu, nakon čega mu je tokom vožnje oteo novac. Policija ih je ubrzo presrela i uhapsila u Grockoj.

S.M. je, prema saznanjima Kurira, odranije poznat policiji i ima kriminalni dosije. Do sada je osuđivan za iznudu i razbojništvo, a više puta je privođen.

Zbog zločina u Smederevu do sada je uhapšeno ukupno pet osoba, kojima se na teret stavlja čak sedam krivičnih dela, uključujući teško ubistvo, nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, otmicu, prinudu, razbojništvo i nepružanje pomoći.

Očevici tuče ispričali su da niko nije mogao da nasluti da će svađa u kafani imati koban ishod.