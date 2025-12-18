Osumnjičenom za pokušaj razbojništva A. P. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati
HTEO DA OPLJAČKA MENJAČNICU, RADNICA GA OTERALA: Novosadska policija razbojnika pronašla istog dana!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. P. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da učini krivično delo razbojništvo.
- Sumnja se da je on, juče ujutru, prilikom otvaranja jedne novosadske menjačnice, lica sakrivenog šalom, zapretio radnici replikom pištolja, pokušavajući da sa njom uđe u objekat - piše u saopštenju.
Kako je ona uspela to da izbegne i pružila mu otpor, osumnjičeni je pobegao.
Policija ga je, istog dana, identifikovala i pronašla.
A. P. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
