Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. P. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da učini krivično delo razbojništvo.

- Sumnja se da je on, juče ujutru, prilikom otvaranja jedne novosadske menjačnice, lica sakrivenog šalom, zapretio radnici replikom pištolja, pokušavajući da sa njom uđe u objekat - piše u saopštenju.

Kako je ona uspela to da izbegne i pružila mu otpor, osumnjičeni je pobegao.

Policija ga je, istog dana, identifikovala i pronašla.