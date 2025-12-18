Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. P. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da učini krivično delo razbojništvo.

- Sumnja se da je on, juče ujutru, prilikom otvaranja jedne novosadske menjačnice, lica sakrivenog šalom, zapretio radnici replikom pištolja, pokušavajući da sa njom uđe u objekat - piše u saopštenju.

Kako je ona uspela to da izbegne i pružila mu otpor, osumnjičeni je pobegao.

Policija ga je, istog dana, identifikovala i pronašla. 

A. P. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronika"SANJAM DA ME KOLJE!" Potresna ispovest bake Bojane (89) iz Ivanjice koju je maskirani dečak (15) OPLJAČKAO UZ PRETNJU NOŽEM: Stavio mi je SEČIVO POD VRAT
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1 copy.jpg
HronikaDEČAK (15), UZ PRETNJU NOŽEM, OPLJAČKAO STARICU (89) Naoružan i sa fantomkom upao joj u kuću: Rasvetljeno razbojništvo u Ivanjici
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaUHAPŠENI LOPOVI KOJI SU UKRALI "GOLF" GLUMEĆI KUPCE, PA MASKIRANI UPALI U KLADIONICU U PARAĆIN! Osumnjičeni razbojnici od radnice ukrali 400.000 dinara!
lisice-hapsenje.jpg
HronikaNAPAO VLASNIKA MENJAČNICE I OTEO MU TORBU SA 100.000 EVRA: Uhapšen razbojnik u okolini Trstenika
IMG_20251106_172138.jpg