Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su dva krivična dela teška krađa, za koja su osumnjičena dvojica maloletnika iz ovog mesta.

- Sumnja se da su njih dvojica, prošle noći, provalila u jedan ugostiteljski objekat u Srbobranu i ukrala novac, kao i veću količinu

prehrambenih proizvoda - piše u saopštenju.

Takođe, sumnja se da su, pre nedelju dana, oni ukrali 3.000 litara nafte, koje je meštanin skladištio na tavanu kuće.

Policija je kod osumnjičenih pronašla predmete, ukradene u roštiljnici, kao i 1. 500 litara ukradene nafte, te je sve vratila vlasnicima.