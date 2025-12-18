Slušaj vest

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu u Katanićevoj ulici danas je bila dojava o postavljenoj bombi.

Kako navodi Blic, svi iz zgrade su evakuisani.

Pripadnici MUP-a su na terenu i proveravaju navode dojave.

