NaslovnaHronikaDojava o bombi u Prvom osnovnom sudu u BeograduHronikaDOJAVA O BOMBI U PRVOM OSNOVNOM SUDU U BEOGRADU: Svi iz zgrade hitno evakuisaniPrenosi: Kurir WebČet, 18.12.2025. 12:06h KomentarišiFoto: KurirSlušaj vest U Prvom osnovnom sudu u Beogradu u Katanićevoj ulici danas je bila dojava o postavljenoj bombi. Kako navodi Blic, svi iz zgrade su evakuisani. Pripadnici MUP-a su na terenu i proveravaju navode dojave. Ne propustiteHronikaPONOVO DOJAVA O BOMBI U TEHNIČKOJ ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Policija hitno došlaDruštvo"Ne bih o tome šta je pisalo u mejlu": Direktorka Osme beogradske gimnazije za Kurir nakon dojave o bombi: Verujem da će počinioci biti pronađeniBosna i HercegovinaSARAJEVSKOM AERODROMU STIGLA DOJAVA O POSTAVLJENOM EKSPLOZIVU: Nadležne službe na terenu: "Molimo građane za razumevanje i strpljenje"BeogradKURIR SAZNAJE! DRAMA NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Dve dojave o BOMBAMA, letovi preusmereni