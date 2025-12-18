Slušaj vest

Srbin (28) osuđen je pred sudom u Švajcarskoj zbog ubistva, koje je počinio u februaru 2023. godine u Rebštajnu kada je nasmrt izbo svog dilera droge i nakon toga mu uzeo kokain i novac, pa pobegao!

Srbin je osuđen na 17 godina zatvora, nakon čega mu je izrečena i mera deportacije iz Švajcarske u trajanju od 15 godina. Osuđeni je tokom izricanja presude više puta odmahivao glavom i ponovio da je nevin.

- Kada sam bio agresivan? Kada sam se tukao? - ponavljao je više puta u toku ročišta, pokušavajući da naglasi da ranije nije bio osuđivan.

14 puta ga izbo

Prema optužnici, osuđeni je sa čak 14 uboda nožem usmrtio 49-godišnjeg dilera droge, a sud je zaključio da se radilo o ubistvu, ali i pljački.

- Sud je svoju odluku zasnovao na brojnim dokazima, među kojima su DNK tragovi pronađeni na jakni žrtve, ali i podaci sa mobilnih telefona. Telefoni osuđenog, njegove tadašnje devojke i žrtve u vreme zločina bili su prijavljeni na istu baznu stanicu, što je dodatno potvrdilo njihovo prisustvo na mestu ubistva - rečeno je na održanom ročištu.

Pored toga, sud je uzeo u obzir i prisluškivane telefonske razgovore, kao i iskaze svedoka. Posebno je uzeto u obzir svedočenje žene koja je izjavila da je čula kako osuđeni nakon zločina u telefonskom razgovoru priznaje da je ubio čoveka. Novac koji je uzeo od žrtve, prema navodima suda, potrošen je na kupovinu kokaina.

Sudija je detaljno opisao da smrt nije nastupila brzo, već da je žrtva iskrvarila od unutrašnjih povreda.

Deportacija Sud je naložio deportaciju osuđenog Srbina, ocenivši da javni interes ima prednost nad njegovim ličnim interesima, kao i da postoji visok rizik od ponavljanja krivičnih dela. Iako je odrastao u Švajcarskoj, sud je naveo da ima rodbinu u Srbiji i da se može vratiti u matičnu zemlju.

Osuđena i devojka ubice

Osim glavnog optuženog, osuđena je i njegova tadašnja devojka, koja je proglašena krivom za nepružanje pomoći. Kako je utvrđeno, ona je 20 do 30 minuta stajala pored dok je muškarac izboden nožem krvario, nije pozvala hitnu pomoć niti pokušala da spreči zločin.

- Jasno je da se radilo o situaciji opasnoj po život. Jednostavno je trebalo da pomogne - rekao je sudija.

Ona je osuđena na 12 meseci zatvora,uslovno, sa probnim rokom od tri godine, kao i na obavezu da porodici žrtve isplati 6.000 švajcarskih franaka odštete.