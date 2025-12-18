BRAJAN VOLŠ OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU ZBOG UBISTVA BEOGRAĐANKE: Posle skoro 3 godine doneta presuda za slučaj koji je zgrozio svet!
Brajan Volš danas je osuđen na kaznu doživotne robije za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš, kojoj se svaki trag izgubio 1. januara 2023. godine!
- Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge, inače Beograđanke Ane Volš, a ono što je svima zapalo za oko, tokom izricanja presude jeste to što se on sve vreme smeškao i povremeno začuđeno gledao ne spuštajući pogled nijednog momenta - videlo se u momentima uživo prenosa američkih medija.
Današnjem suđenju je prisustvovala i sestra Ane Volš, Aleksandra Dimitrijević.
- Gubitak moje sestre u januaru 2023. godine zauvek je promenio naše živote i ostavio nas sa nepodnošljivom prazninom. Borim se sa tugom, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo užasan san - rekla je.
Da podsetimo, Volš je prethodno oglašen krivim za ubistvo supruge kojoj se svaki trag izgubio 1. januara 2023. godine. Kako je izneto tokom suđenja, Volš je suprugu ubio, raskomadao i delove tela pobacao po kontejnerima u blizini njihovog doma u Kohasetu u državi Masačusets.
Njeno telo do danas nije pronađeno.
Istraga je pokazala da su na Volšovom računaru pronađene pretrage o tome kako najbolje raskomadati telo u prvim danima 2023. godine, neposredno nakon Aninog nestanka. Snimci iz prodavnica pokazali su da je kupovao testeru za metal, sekiricu i sredstva za čišćenje. U kontejnerima duž Severne obale pronađeni su krvavi peškiri, tepisi i Anine stvari. DNK analiza potvrdila je da tragovi pripadaju Volšovima.
27. decembar 2022.
x Kako se najbrže razvesti?
x Koja je država najbolja da jedan muškarac pobegne?
Međutim, 1. dana 2023. godine Brajan gugla u veoma neobično vreme, u 4.55 sati ujutru. To ukazuje da je zločin počinjen nešto ranije, odnosno da je Ana monstruozno ubijena oko 4 sata ujutru.
1. januara 2023.
x 04.55 sati - Koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi?
x 04.58 sati - Kako zaustaviti telo da se raspada?
x 05.20 sati - Kako vezati telo?
x 05.47 sati - 10 načina da se rešiti mrtvog tela ako zaista treba
x 06.25 sati - Koliko dugo treba da prođe da neko nestaje, da bi ga nasledio?
x 06.34 sati - Možeš li da baciš delove tela?
x 09.29 sati - Šta radi formaldehid? (kiselina, a između ostalog koristi se i kao sredstvo za dezinfekciju i kao konzervans u mrtvačnicama)
x 09. 34 sati - Koliko traje DNK?
x 09.59 sati - Možemo li se identifikovati na delimičnim ostacima?
x 11.34 sata - Najbolji načini da se rešite tela?
x 11.34 sati - Kako očistiti krv sa drvenog poda?
x 11.56 sati - Luminol za otkrivanje krvi
x 01.08 sati - Šta se dešava kada stavite delove tela u amonijak?
x 01.21 sati - Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati?
2. januara 2023.
x 12.45 sati - Testera najbolji alat za komadanje
x 13.10 sati - Da li možete biti optuženi za ubistvo bez tela?
x 01. 14 sati - Možete li da identifikujete telo bez zuba?
3. januara 2023.
x 01.02 sata - Šta se dešava sa dlakom na mrtvom telu?
x 01.13 sati - Kolika je stopa raspadanja tela pronađenog u plastičnoj kesi u odnosu na površinu u šumi?
x 01.20 sati - Da li soda bikarbona može da učini da telo miriše dobro?
Tokom suđenja, Volš nije iznosio odbranu, ali je ranije priznao da je uklonio telo i obmanjivao policiju. Njegovi advokati tvrdili su da je Ana umrla prirodnom, neobjašnjivom smrću, ali porota nije prihvatila ovu odbranu.
Motiv zločina, kako tvrdi tužilaštvo, bila je Anina ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom iz Vašingtona, kao i finansijski problemi u braku. Fastou je pred sudom svedočio da su Ana i on bili u vezi više meseci, da su putovali zajedno za Dan zahvalnosti, i da je Ana planirala da Volšu prizna aferu.
U telefonu Volša pronađeno je da je pretraživao ime Fastoua i kontaktirao ga nakon Aninog nestanka, iako je javno isticao da su u "divnom braku".
Milanka Ljubičić, majka ubijene Ane, za Kurir je ranije rekla da očekuje, ali i da se nada da će Brajan dobiti doživotnu robiju.
- Meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - istakla je Milanka.