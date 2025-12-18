27. decembar 2022.

x Kako se najbrže razvesti?

x Koja je država najbolja da jedan muškarac pobegne?

Međutim, 1. dana 2023. godine Brajan gugla u veoma neobično vreme, u 4.55 sati ujutru. To ukazuje da je zločin počinjen nešto ranije, odnosno da je Ana monstruozno ubijena oko 4 sata ujutru.

1. januara 2023.

x 04.55 sati - Koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi?

x 04.58 sati - Kako zaustaviti telo da se raspada?

x 05.20 sati - Kako vezati telo?

x 05.47 sati - 10 načina da se rešiti mrtvog tela ako zaista treba

x 06.25 sati - Koliko dugo treba da prođe da neko nestaje, da bi ga nasledio?

x 06.34 sati - Možeš li da baciš delove tela?

x 09.29 sati - Šta radi formaldehid? (kiselina, a između ostalog koristi se i kao sredstvo za dezinfekciju i kao konzervans u mrtvačnicama)

x 09. 34 sati - Koliko traje DNK?

x 09.59 sati - Možemo li se identifikovati na delimičnim ostacima?

x 11.34 sata - Najbolji načini da se rešite tela?

x 11.34 sati - Kako očistiti krv sa drvenog poda?

x 11.56 sati - Luminol za otkrivanje krvi

x 01.08 sati - Šta se dešava kada stavite delove tela u amonijak?

x 01.21 sati - Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati?

2. januara 2023.

x 12.45 sati - Testera najbolji alat za komadanje

x 13.10 sati - Da li možete biti optuženi za ubistvo bez tela?

x 01. 14 sati - Možete li da identifikujete telo bez zuba?

3. januara 2023.

x 01.02 sata - Šta se dešava sa dlakom na mrtvom telu?

x 01.13 sati - Kolika je stopa raspadanja tela pronađenog u plastičnoj kesi u odnosu na površinu u šumi?

x 01.20 sati - Da li soda bikarbona može da učini da telo miriše dobro?