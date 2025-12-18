Slušaj vest

U Inđiji je danas oko 13 časova došlo do eksplozije plinske boce.

Kako saznaje "192_rs", povređeno je više osoba, a na lice mesta je izašla i ekipa Hitne pomoći.

- Danas poslepodne došlo je do eksplozije plinske boce u Inđiji u ulici u blizini autobuske stanice. Kako nezvanično saznajemo, povređeno je više osoba, stepen povreda za sad nije poznat. Uviđaj na licu mesta je u toku - javlja "192_rs".

 Kurir Web/192.rs

Ne propustiteDruštvo"Ovo je ključni deo na plinskoj boci, ako ga nema, može da eksplodira" Majstor detaljno objasnio kako dolazi do haosa u stanovima: Pomenuo i bojler
Eksplozija u Kosovskoj ulici
DruštvoKAKO PRAVILNO KORISTITI I PROVERAVATI ISPRAVNOST PLINSKE BOCE: Ekspolizija u Beogradu podigla svest građana!
Plinska boca
Društvo"Ukoliko do ovoga dođe, nema ništa ni od čoveka, ni stana" Samo paljenjem sijalice možete izazvati kobnu eksploziju u stanu - Vatrogasac objasnio kako postupiti
plinska boca.jpg
Hronika"VIDEO SAM LJUDE U PANICI, POVREĐENE OD STAKLA" Očevici eksplozije u Grčkoj, u kojoj su povređeni srpski državljani: Napolju su bili, uznemirila sam se (FOTO)
528752977_122251068368073483_5892700578774813544_n.jpg