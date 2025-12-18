Hronika
EKSPLOZIJA PLINSKE BOCE U INĐIJI: Ima više povređenih, na licu mesta Hitna pomoć!
Slušaj vest
U Inđiji je danas oko 13 časova došlo do eksplozije plinske boce.
Kako saznaje "192_rs", povređeno je više osoba, a na lice mesta je izašla i ekipa Hitne pomoći.
- Danas poslepodne došlo je do eksplozije plinske boce u Inđiji u ulici u blizini autobuske stanice. Kako nezvanično saznajemo, povređeno je više osoba, stepen povreda za sad nije poznat. Uviđaj na licu mesta je u toku - javlja "192_rs".
Kurir Web/192.rs
Reaguj
Komentariši