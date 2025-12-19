Slušaj vest

Devojka Tamara V. (20) nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je automobilom marke "fiat panda" sletela niz liticu u ambis dubine oko 40 metara u selu Žunje kod Brusa.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se u ponedeljak, 15. decembra, oko 13 časova. Od zadobijenih povreda devojka koja je imala probnu vozačku dozvolu je preminula na licu mesta. Istraga povodom udesa je i dalje u toku.

Zla sudbina

Meštani bruskog sela Žunje neutešno za Kurir pričaju o devojci koja je izgubila život u teškoj nesreći.

- Divna naša Tamara... To dete je bilo toliko dobro, milo i divno, da ja nemam reči. Kakva je ovo teška sudbina zadesila, ne samo njenu porodicu, nego i celo selo?! Tuga i velika nesreća - kaže nam u suzama stariji meštanin i dodaje:

- Tamara je tog dana krenula na posao u jednu firmu u Kruševcu, ali je prvo odvezla majku i strinu na sahranu. Preminula je jedna baka iz sela, dete ih je ostavilo gore na groblju i potom se kolima uputila ka izlazu iz sela. Taj seoski put napravljen je 2005. godine i nema zaštitnu ogradu, ali su pored puta su drvoredi, pa je to na neki način zaštitna ograda. Međutim, baš tu gde je Tamara "pandom" izletela nema ništa, čistina. Pala je direktno u provaliju.

Pozvala majku nakon nesreće?

Naš sagovornik je zatim otkrio, da devojka nije imala šanse da preživi.

- Kad smo čuli za nesreću, pola sela je otišlo tamo, ali da vam kažem, nije njoj bilo spasa. Kao da je zla sudbina umešala prste. Sletela je u delu gde nema ništa, samo čistina. Sletela je i tumbala se, toliko da su kola skroz zgužvana kao da je udario voz. Vatrogasci su morali da seku lim da je izvuku, onda možete da zamislite koliko je strašan bio taj udes - kaže on i dodaje da visina odakle je sletela od 30 do 40 metara.

- Bio sam juče na sahrani, ispratili smo našu Tamaru. Imam 70 godina i nikad nisam bio na potresnijoj sahrani.Svi su plakali, bilo je veoma strašno. Ekipa Hitne pomoći je dežurala na sahrani, da vam ne pričam u kakvom stanju su bili njeni roditelji.

Kako nma je potom objasnila jedna komšinica, Tamara je nakon nesreće uspela da pozve majku na mobilni telefon.

- Otišla sam juče na sahranu Taši, tuga do neba. Divna devojka, a još bolja porodica. Šta ih zadesi, kakav užas... Jedan komšija mi je rekao da je Tamara uspela da pozove majku nakon nesreće, da je bila navodno živa. Nesrećna žena je trčala sa sahrane do njihove kuće, sela u druga kola i došla na mesto nesreće, ali je nažalost Tamara tad bila preminula - kaže nam komšinica i dodaje:

- Policija, vatrogasci i Hitna pomoć već su bili dole u podnožju gde je sletela s puta. Auto unakažen, zgužvan. Ne daj Bože nikome ovakvu tugu i bol.

Inače, Tamara je prema rečima meštana, položila vozački ispit pre nekih godinu dana, ali je za volanom bila svakodnevno.