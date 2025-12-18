POVREĐENE DVE OSOBE U EKSPLOZIJI U INĐIJI: Novi detalji detonacije u kući u kojoj borave radnici!
Dve osobe povređene su danas u Inđiji u jednoj kući nakon što je iznenada eksplodirala plinska boca, sazanje Kurir.
Eksplozija se desila oko 13 časova u blizini autobuske stanice u Inđiji.
- Iz za sada nepoznatog razloga, eksplodirala je plinska boca u kući u kojoj, navodno, borave radnici. U strašnoj eksploziji povređene su dve osobe i za sada nije poznat stepen njihovih povreda, ali su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Novom Sadu - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Vatrogasci-spasioci uspeli su da saniraju eksploziju, a šire podučje oko kuće je zatvoreno za saobraćaj. Uviđaj je i dalje u toku, a pričinjena je velika materijalna šteta.
Takođe, za sada nije poznato da li je još neko od ljudi bio u kuči kada je došlo do eksplozije. Istraga je toku i ona će utvrditi kako je došlo do nesreće.