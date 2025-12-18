Slušaj vest

Dve osobe povređene su danas u Inđiji u jednoj kući nakon što je iznenada eksplodirala plinska boca, sazanje Kurir.

Eksplozija se desila oko 13 časova u blizini autobuske stanice u Inđiji.

- Iz za sada nepoznatog razloga, eksplodirala je plinska boca u kući u kojoj, navodno, borave radnici. U strašnoj eksploziji povređene su dve osobe i za sada nije poznat stepen njihovih povreda, ali su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Novom Sadu - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Vatrogasci-spasioci uspeli su da saniraju eksploziju, a šire podučje oko kuće je zatvoreno za saobraćaj. Uviđaj je i dalje u toku, a pričinjena je velika materijalna šteta.