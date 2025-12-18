Slušaj vest

Svedoci saradnici u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih za sedam ubistava, Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, dovedeni su danas u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, pa je optuženi Miloš Budimir iskoristio priliku da izađe za govornicu i "obavesti Interpol pošto je suđenje javno, da su dvojica sa crvene poternice trenutno u Ustaničkoj 29".

- Ovo je jedinstven primer da su osobe na Interpolovoj poternici, a da ih policija vozi i čuva. Želim da obavestim kancelariju Interpola, pošto je suđenje javno, da su im Lallić i Spasojević, za kojima su raspisali crvene poternice, trenutno u Ustaničkoj 29 - rekao je za sudskom govornicom optuženi Miloš Budimir.

Svedoci saradnici - Spasojević, Lalić i Hrvatin Foto: Printscreen, Kurir, Nemanja Nikolić

Prethodno njegov, kao i branilac Belivuka i Miljkovića, advokat Dejan Lazarević, zatražio je da sudsko veće razdvoji postupak u odnosu na okrivljene saradnike, dok Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ne reši njihov status u drugim predmetima.

- Ja sam podneo zahtev za izuzeće glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića jer sam tražio da pregleda druge predmete, gde su okrivljeni saradnici priznali ubistva u Grčkoj, Lalić i pranje novca, i tužilac to nije uvažio, nije poslao predmet Zagorki Dolovac da odluči, već je njegova zamenica odbacila taj zahtev. Okrivljeni saradnici imaju taj status u ovom predmetu, u druga dva u kojima priznaju izvršenja krivičnih dela su samo svedoci, a Grčka je za Lalićem i Spasojevićem raspisala poternice - rekao je advokat Dejan Lazarević i podsetio da je kum Marka Miljkovića, koji je postao svedok saradnik, Nikola Spasojević, priznao dva ubistva pre nego što su se ona pojavila u optužnicama, kao i trgovinu drogom i oružjem, a da ga tužilac uopšte za to nije gonio.

Advokat Dejan Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

- Ipak, Spasojević je uporan, pa je u postupku za pranje novca priznao da je prevozio drogu. Za ubistva u Grčkoj je i bez njegovog priznanja podignuta optužnica i raspisana Interpolova poternica. Očekujem da tužilac Nenadić u dogledno vreme reši njihov status, kako može da bude svedok saradnik sa Interpolove poternice? - dodao je Lazarević, ali je ovaj zahtev, da se postupak razdvoji, sudsko veće odbilo.

Pranje para

Za reč se javio i optuženi Belivuk koji je podsetio da je Lalić u svom iskazu priznao da je prao novac zarađen od kriminala.

- Kako bi rekao tužilc na prethodnom ročištu, nije apstrakcija. Činjenica je da za Nikolom Spasojevićem i Srđanom Lalićem stoje nalozi za hapšenje, koje su potpisale grčke sudije. Imate njihova priznanja ovde, u drugom predmetu isto sve priznaju i tamo su svedoci. Lalić je priznao čak i pranje para. U novembru 2022 "za zasluge u ratu klana sam dobio 10.000 i 5.000. Kupili smo i plac kod Pančevačkog mosta za oko 100.000 evra". Priznao je i pranje novca, da je uložio novac stečen kriminalom. Miljković i ja optuženi, on nije - rekao je Belivuk na šta se nadovezao i optuženi Miljković:

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- U predmetu za pranje para Beliuvk i ja negiramo pranje para, i optuženi smo, a Lalić priznaje i on je svedok. Plašim se da ih Interpol ne privede i odvede u Grčku, on je profesionalni svedok saradnik, ko zna šta bi mogao tamo da kaže - rekao je Miljković.

Tužilac je, međutim, naveo da ovo "nije prvi put da se tako nešto dešava u istoriji srpskog pravosuđa."