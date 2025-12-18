Slušaj vest

Brajan Volš, proglašen je krivim za brutalno ubistvo svoje supruge Ane Volš, poreklom iz Beograda, i osuđen je danas pred američkim sudom na kaznu doživotnog zatvora, a ponašanje osuđenog tokom izricanja presude šokiralo je sve prisutne. 

Dok je sudija čitao odluku, Volš je mirno stajao, povremeno se hladnokrvno osmehivao, a u trenutku kada mu je saopšteno da će ostatak života provesti iza rešetaka samo je kratko klimnuo glavom, bez vidljivih emocija.

Pogled mu nijednog trenutka nije bio oboren, što su zabeležile i kamere američkih medija koji su prenosili suđenje uživo.

Današnjem ročištu prisustvovala je i sestra ubijene Ane, Aleksandra Dimitrijević, koja se emotivno obratila sudu. U potresnom svedočenju govorila je o bolu i praznini koju je Anina smrt ostavila u njihovoj porodici.

- Gubitak moje sestre u januaru 2023. godine zauvek je promenio naše živote i ostavio nas sa nepodnošljivom prazninom. Borim se sa tugom, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo užasan san - rekla je Dimitrijević.

Brajan Volš
Brajan Volš na izricanju presude Foto: Printskrin

Ubistvo Ane Volš potreslo je javnost u Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a ponašanje Brajana Volša tokom čitavog sudskog procesa, posebno u trenutku izricanja presude, dodatno je uznemirilo porodicu žrtve.

Sud je naveo da je kazna doživotnog zatvora izrečena zbog težine zločina i potpunog odsustva kajanja koje je optuženi pokazao tokom postupka.

Ne propustiteHronikaBRAJAN VOLŠ OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU ZBOG UBISTVA BEOGRAĐANKE: Posle skoro 3 godine doneta presuda za slučaj koji je zgrozio svet!
ana-vols.jpg
HronikaKAKO SU PROPALI OPAKI PLAN I PODLA STRATEGIJA BRAJANA VOLŠA: Na umu mu bila samo jedna zamisao, kako da se izvuče za ubistvo Srpkinje! Danas izricanje presude
Brajan Volš Ana Volš
Hronika"JE L' BI MOGLA SUTRA DA DOĐEŠ ZA VAŠINGTON?" Ovo su poslednje poruke koje je Ana Volš razmenila sa majkom - dva poziva ostala bez odgovora! A onda je nestala
untitled1.jpg
HronikaODLOŽENO IZRICANJE PRESUDE BRAJANU VOLŠU: Tužilac otkrio šta mu je rekla Anina sestra pošto je njen zet proglašen krivim!
Brajan Volš Ana Volš