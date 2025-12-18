Slušaj vest

Brajan Volš, proglašen je krivim za brutalno ubistvo svoje supruge Ane Volš, poreklom iz Beograda, i osuđen je danas pred američkim sudom na kaznu doživotnog zatvora, a ponašanje osuđenog tokom izricanja presude šokiralo je sve prisutne.

Dok je sudija čitao odluku, Volš je mirno stajao, povremeno se hladnokrvno osmehivao, a u trenutku kada mu je saopšteno da će ostatak života provesti iza rešetaka samo je kratko klimnuo glavom, bez vidljivih emocija.

Pogled mu nijednog trenutka nije bio oboren, što su zabeležile i kamere američkih medija koji su prenosili suđenje uživo.

Današnjem ročištu prisustvovala je i sestra ubijene Ane, Aleksandra Dimitrijević, koja se emotivno obratila sudu. U potresnom svedočenju govorila je o bolu i praznini koju je Anina smrt ostavila u njihovoj porodici.

- Gubitak moje sestre u januaru 2023. godine zauvek je promenio naše živote i ostavio nas sa nepodnošljivom prazninom. Borim se sa tugom, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo užasan san - rekla je Dimitrijević.

Brajan Volš na izricanju presude Foto: Printskrin

Ubistvo Ane Volš potreslo je javnost u Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a ponašanje Brajana Volša tokom čitavog sudskog procesa, posebno u trenutku izricanja presude, dodatno je uznemirilo porodicu žrtve.