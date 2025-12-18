Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beogradu doneli su rešenje o zadržavanju tri osobe zbog sumnje da su napali bračni par i tako počinili dva krivična dela, prinuda i ugrožavanje sigirnosti.

Policija je na Novom Beogradu uhapsila dve žene i jednog muškarca, J.A. (38), D.A. (41) i M.M. (45) zbog sumnje da su na štetu dva lica, supružnika starih 32 i 27 godina, u prisustvu njihova dva deteta, izvršili krivična dela prinuda i ugrožavanje sigurnosti.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju okrivljeni su pretnjama po život i telo ugrozili sigurnost oštećenih, nakon čega su, ⁠pretnjom ubistvom prinudili oštećenog da bonsekom ošiša svoju suprugu i da je udari u lice.

Okrivljeni su saslušani u tužilaštvu, a okrivljeni D.A. i okrivljena M.M. izjavili su da će da se brane ćutanjem, dok je J.A. izjavila da nije izvršila krivična dela.