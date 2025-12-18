Slušaj vest

Veljko Belivuk, koji je označen kao organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava izašao je za govornicu najveće sudnice u Specijalnom sudu pošto je svedok saradnik Nikola Spasojević pomenuo njegovog sina.

U sudnici su prethodno prikazani dokazi koje su istražitelji pronašli u mobilnim telefonima i računarima trojice bivših pripadnika klana, Nikole Spasojevića, Srđana Lalića i Bojana Hrvatina, koji su odlučili da postanu svedoci saradnici protiv kriminalne grupe. Na uređajima Spasojevića, inače kuma Marka Miljkovića, pronađene su fotografije sa strelišta, nekoliko video klipova na kojima se vidi kako gađa iz oružja u mete, od kojih je jedan nastao, kako je rekao, u streljani Partizana.

Belivuk i Miljković pod paravanom navijačke grupe Partizana vršili krivična dela Foto: Starsport

"Bezobraluk"

- Prva tri snimka su sa legalnog strelišta, a četvrti je iz streljane Partizan. Mislim da je na jednom snimku i Veljkov sin - rekao je svedok saradnik Nikola Spasojević.

Belivuk je odmah reagovao na pomen sina:

- Ovo što je rekao, da je moj sin na slici, je bezobrazluk. Malo mi fali da napravim haos u sudnici - rekao je Belivuk, a onda prokomentarisao i fotografiju iz Spasojevićevog telefona, na kojoj je nag muškarac koji pozira sa pištoljem u ruci a za kog je svedok saradnik rekao da mu je to "drug sa Karaburme, koji je malo blesav".

- Nije mu go muškarac kom se vidi zadnjica nikakav drug, to je njegov partner sa Karaburme, za kog smo svi znali - rekao je Belivuk.

"To mu je bivši dečko"

Pomenute slike i snimke, izašao je za sudsku govornicu da prokomentariše i optuženi Marko Miljković.

Nikola Spasojević Foto: Nemanja Nikolić

- Moram da kažem, vezano za sliku za koju Spasojević kaže da je Veljkov sin, nije Veljkov sin nego Spasojevićeva sestričina. A onaj go muškarac mu je bivši dečko, poznajem ih obojicu, to mu je bivši dečko - rekao je Miljković.

Takođe, izvedene su kao dokaz i fotografije iz njegovog računara, a na kojima su droga, oružje, ali i slika Mladena Novakovića Tocila, koji je 2019. hapšen zbog trgovine drogom.

- To su skrinšotovi sa interneta, nemaju veze sa ovim krivičnim delima - rekao je Spasojević.

U sudnici je danas prikazan i mejl, pronađen u računaru svedoka saradnika Srđana Lalića, a u kom se pominje ubistvo Aleksandra Šarca, za čiju se likvidaciju u Tržnom centru Ušće tereti vračarski klan.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević i Tamara Đurić - uviđaj nakon pucnjave Foto: Privatna Arhiva, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

U tekstu koji je, kako je rekao danas u sudnici, poslao policiji kako bi skrenuo istragu, pominju se Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić, koji je optužen kao pripadnik "vračarskog klana", ali i Strahinja Marković koji se vodi kao nestao duže od pet godina.

- Obraćam vam se anonimo - piše na početku mejla u kom se potom kao navodni izvšrioci zločina pominju Nilkola Kačarević i Strahinju Markovića.

- Taj mejl sam ja uobličio po nalogu vođa kriminalne grupe. Trebao je da posluži da se skrene istraga i nanese politička šteta - rekao je svedok saradnik Srđan Lalić, na šta je rekao Belivuk trvdeći da "laže i da je on pismen pa mu nikada nije trebao lektor".

Pošto su u sudnici izvedeni dokazi koji se odnose na još jedan laptop on je kratko rekao da je reč o uređaju pokojnog Ljubomira Lainovića, koji je posle njegovog ubistva uzeo da koristi Veljko Belivuk.

Ljubomir Lainović Foto: Printscreen YouTube

Inače, Strahinja Marković koji se pominje u e mailu nestao je u junu 2020. i o njegovoj sudbini se do danas ništa ne zna. Svedok saradnik pominjao je ranije da je video fotografije na kojima je Marković mrtav. Alekasandar Šarac, inače, upucan je u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020.

