Sestra Ane Volš danas se pojavila na izricanju presude Brajanu Volšu, koji jeosuđen na doživotnu robiju za ubistvo supruge Ane, rodom iz Beograda. Ona se danas našla oči u oči sa ubicom koji je hladnokrvno presudio njenoj sestri i sa suzama u očima skupila je snage da govori pred sudom u svoje i u ime njihove majke.

- Danas sam ovde da govorim u svoje ime i u ime moje majke. Želim da podelim sa vama kako je gubitak moje sestre zauvek promenio naše živote. Naime, gubitak moje sestre Ane je promenio naš svet na način na koji nikad nismo mogli ni da zamislimo - započela je Aleksandra.

Aleksandra Dimitrijević, sestra Ane Volš Foto: Printskrin

- Ana nije bila samo moja sestra. Ona je bila osoba uz koju sam odrasla, neko ko me je poznavao na način na koji me niko drugi nikada neće poznavati. Borim se sa tugom koja dolazi, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo jedan strašan san. Najbolniji deo ovog gubitka je saznanje da njena deca sada moraju da odrastaju bez majčine ruke koja ih vodi. Pred njima je čitav život pun malih i velikih prekretnica gde će oni osetiti njeno odsustvo - ispričala je sestra ubijene Beograđanke.

Kako je naglasila, ovaj gubitak je razorio njihovu majku.

- Ova tragedija je potpuno slomila moju majku. Kod nje se razvila teška depresija i hronična iscrpljenost. Ona nosi teret gubitka svoje ćerke. Iako smo svesni da nijedna presuda ne može da je vrati, molimo Sud da uzme u obzir trajni i dugoročni uticaj koji je ovaj gubitak imao na našu porodicu, a naročito na njenu decu. Svi praznici i rođendani su sada tihi podsetnici toga da nje više nema. Na kraju, želela bih da izrazim najdublju zahvalnost istražiteljima, kancelariji tužilaštva i svima koji su neumorno radili na ovom slučaju. Vaša posvećenost u potrazi za pravdom za moju sestru pružila je mojoj porodici osećaj podrške tokom naših najtežih trenutaka - rekla je Aleksandra, sestra Ane Volš i dodala:

- Ana nikad neće biti zaboravljena. Nosićemo sećane na nju zauvek.