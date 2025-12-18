Slušaj vest

Brajan Volš osuđen je na doživotnu robiju za ubistvo prvog stepena Ane Volš bez prava uslovnog otpusta, posle čega se oglasila Anina majka Milanka Ljubičić.

Nakon što je krvnik njene ćerke osuđen na kaznu doživotnog zatvora, majka Ane Volš je samo kratko prokomentarisala da li je ovom presudom pravda zadovoljena.

"Pravda je zadovoljena na neki način, ali sve je to džabe kada mog deteta nema. Ja ništa nemam od njegovog doživotnog zatvora, mog deteta nema", rekla je Milanka Ljubičić.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE REAKCIJU BRAJANA VOLŠA NAKON ŠTO JE ČUO DA ĆE ZAUVEK OSTATI U ZATVORU: Prvo se hladnokrvno smeškao, a onda... (video)
Brajan Volš
HronikaBRAJAN VOLŠ OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU ZBOG UBISTVA BEOGRAĐANKE: Posle skoro 3 godine doneta presuda za slučaj koji je zgrozio svet!
ana-vols.jpg
HronikaKAKO SU PROPALI OPAKI PLAN I PODLA STRATEGIJA BRAJANA VOLŠA: Na umu mu bila samo jedna zamisao, kako da se izvuče za ubistvo Srpkinje! Danas izricanje presude
Brajan Volš Ana Volš
Hronika"JE L' BI MOGLA SUTRA DA DOĐEŠ ZA VAŠINGTON?" Ovo su poslednje poruke koje je Ana Volš razmenila sa majkom - dva poziva ostala bez odgovora! A onda je nestala
untitled1.jpg