"DŽABE, KADA MOG DETETA NEMA"! Anina majka o doživotnom zatvoru za ubicu njene ćerke Brajana Volša: "Ja ništa nemam od toga..."
Brajan Volš osuđen je na doživotnu robiju za ubistvo prvog stepena Ane Volš bez prava uslovnog otpusta, posle čega se oglasila Anina majka Milanka Ljubičić.
Nakon što je krvnik njene ćerke osuđen na kaznu doživotnog zatvora, majka Ane Volš je samo kratko prokomentarisala da li je ovom presudom pravda zadovoljena.
"Pravda je zadovoljena na neki način, ali sve je to džabe kada mog deteta nema. Ja ništa nemam od njegovog doživotnog zatvora, mog deteta nema", rekla je Milanka Ljubičić.
