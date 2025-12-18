Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je prikazan snimak sa sigurnosne kamere koja je bila postavljena u kući strave u Ritopeku, u kojoj su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka ubili sedmoro ljudi, a na kom se 16. juna 2020. u dvorištu vide Belivuk, Nebojša Janković, Miloš Budmir, sveodok saradnik Nikola Spasojević i vlasnik kuće Vlade Draganić.

Na snimku se vidi kako se mehanička ograda pomera i kako siva "opel astra" iz koje potom okrivljeni izlaze, ulazi u dvorište. Dok izlaze iz automobila, u rukama nose plastične kese, a Belivuk balon sa vodom.

"Ovo je snimak vezano za lišenje života Aleksandra Gligorijevića. Okrivljeni saradnik je u svom iskazu naveo sve što smo danas videli na snimku", rekao je tužilac Saša Ivanić, a potom je i Spasojević potvrdio da su on i ostali pripadnici klana na snimku.

Kuća strave u Ritopeku Foto: Nemanja Nikolić, Mup

Na jednom od snimaka vidi se i Draganić u radnom kombinezonu, sa kačketom na glavi, kako ulazi u garažu, a potom i Janković kako za njim ulazi u deo kuće kroz koji se ulazilo u tajnu prostoriju, kao i Nikola Spasojević koji, kako je konstatovala sudija, nosi motornu testeru.

Ubrzo, kamere su snimile i kako Janković izlazi sa rukavicama na rukama.

"Ovo nisam ja, čovek na snimku se gega kao neka gorila", rekao je Janković posle gledanja ovog snimka.

Kamere, međutim, nekoliko sati do 20.30 nisu ništa snimale, a tužilaštvo u optužnici navodi da su one bile isključene.

Aleksandar Gligorijević, zvani Puki, koji je Belivuka nazivao "bratom", prema optužnici ubijen je u toj kući na dan kada je snimak načinjen. Prema tvrdnjama svedoka saradnika, Gligorijević je surovo ubijen jer je označen kao izdajnik klana, odnosno, vođe su posumnjale da njihovim suprarnicima odaje informacije i sa njima priprema ubistvo Belivuka i Miljkovića.

Belivuk i Aleksandar Gligorijević Puki Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Svedok saradnik Srđan Lalić ispričao je ranije pred sudom da je Gligorijević mučen, pa ubijen a da su mu potom na leđima urezali reč "izdaja" o čemu svedoče i priložene fotografije u optužnici. Inače, kamere nisu snimile Gligorijevićev dolazak u kuću, a u optužnici se navodi i da su na nekoliko sati kobnog dana, one bile isključene.

"Skinuli su ga u donji veš. Pričali su mi da se kleo da on nema veze sa izdajom i da će se pokajati kada to shvate", ispričao je ranije Lalić.

Drugi svedok saradnik Nikola Spasojević, koji je potvrdio da je on na jednom od snimaka sa sigurnosnih kamera, ranije je izjavio da mu je Miljković posle ubistva Gligorijevića rekao da uđe u tajnu prostoriju da vide kako prolaze izdajnici.

"Vidi kume kako izdajnici prolaze. Pitao sam ga da li mogu da izađem, bilo mi je loše. Miljković je inače slikao telo, na leđima mu je pisalo 'izdaja", govorio je Spasojević.

Spasojević je tada dodao da se vidi kako Janković nosi "streč foliju".

Nikola Spasojević i Srđan Lalić Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

"Pričao sam o tome da su govorili da se Gligorijević oteo kontroli", rekao je danas Spasojević, na šta je reagovao branilac optuženih, advokat Dejan Lazarević, tvrdeći da su to "Spasojevićeve fantazije", a potom je svedoka saradnika pitao i gde je tada bila mašina za mlevenje mesa.

"Mašina je u to vreme bila, kada se uđe u garažu s desne strane. Tada nije bila u skrivenoj prostoriji", odgovorio je Spasojević, na šta se odmah javio okrivljeni Belivuk tvrdeći da u optužnici piše da se mašina nalazila u skrivenoj prostoriji.

"Tužilac me izveo iz takta. Veruje Spasojeviću a on priča potpuno suprotno", rekao je posle izvođenja ovih dokaza Belivuk, na šta se nadovezao i Miljković tvrdeći da na snimcima nisu okrivljeni već "njemu potpuno nepoznati ljudi".

Lazarević je u sudnici osoporio da su na snimcima njegovi klijenti tvrdeći da nema nikakve logike da neko ko vrši krivično delo uključuje i isključuje kamere, ali i da pregledani snimci podsećaju na "uvod u akcioni film".

"Pisao sam tužiocu Mladenu Nenadiću i pisaću mu svaki dan. Gde su snimci koji su nestali? Gde su snimci od novembra, decembra, kako imamo samo iz juna?", rekao je okrivljeni Miljković pre nego što je u pratnji stražara vraćen u boks za optužene.