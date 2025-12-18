Slušaj vest

Jedna osoba stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ravno Selo - Kulpin, u opštini Vrbas.

Automobil je sleteo s puta, prevrnuo se na krov, a u vozilu se nalazila osoba koje nije davalo znake života.

Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Na intervenciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vrbas, tri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom.

Uzrok nezgode i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta biće utvrđeni naknadnom istragom.

Kurir.rs/24sedam

Ne propustiteHronikaSTRADAO MLAD MUŠKARAC U POŽARU NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Teška noć za Hitnu pomoć, nesreće u Kneza Miloša i na Petlovom brdu
saobraćajna nesreća (1).png
HronikaVOZIO PIJAN, PA NALETEO NA ŽENU! Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Povređena prevezena u Urgentni centar! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-17 223916.jpg
HronikaJOŠ JEDNA SAOBRAĆAJKA U GORNJEM MILANOVCU: Autom udario u bankinu, prevezen u bolnicu
hitna pomoć
HronikaPOVREĐENO VIŠE OSOBA, MEĐU KOJIMA I DETE (3)! Teška saobraćajna nesreća na Novosadskom putu: Saobraćaj usporen
IMG_20251215_233538.jpg