Jedna osoba stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ravno Selo - Kulpin, u opštini Vrbas.

Automobil je sleteo s puta, prevrnuo se na krov, a u vozilu se nalazila osoba koje nije davalo znake života.

Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Na intervenciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vrbas, tri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom.

Uzrok nezgode i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta biće utvrđeni naknadnom istragom.