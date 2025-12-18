Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.
Hronika
NESREĆA KOD VRBASA Poginuo vozač, automobil sleteo sa puta
Jedna osoba stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ravno Selo - Kulpin, u opštini Vrbas.
Automobil je sleteo s puta, prevrnuo se na krov, a u vozilu se nalazila osoba koje nije davalo znake života.
Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.
Na intervenciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vrbas, tri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom.
Uzrok nezgode i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta biće utvrđeni naknadnom istragom.
