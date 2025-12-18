Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Arilje intervenisali su po prijavi i izneli telo sa obale reke
Tragedija
TRAGEDIJA KOD ARILJA Pronađeno telo utopljenika na obali reke Veliki Rzav
Telo utopljenika pronađeno je na obali reke Veliki Rzav kod Arilja, odakle su ga izneli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Arilje.
Prema prvim informacijama, oko 16.40 časova dojavljeno je da je iz reke Veliki Rzav, u mestu Arilje, potrebno izvaditi utopljeno lice.
Dolaskom na to mesto nekoliko minuta kasnije, članovi Vatrogasno-spasilačke jedinice zatekli su utopljeno lice na obali reke i izneli su telo.
Intervenisala su dva vatrogasca-spasioca sa vozilom.
Kurir.rs/Newsmax Balkans
