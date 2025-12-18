Slušaj vest

Telo utopljenika pronađeno je na obali reke Veliki Rzav kod Arilja, odakle su ga izneli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Arilje.

Prema prvim informacijama, oko 16.40 časova dojavljeno je da je iz reke Veliki Rzav, u mestu Arilje, potrebno izvaditi utopljeno lice.

Dolaskom na to mesto nekoliko minuta kasnije, članovi Vatrogasno-spasilačke jedinice zatekli su utopljeno lice na obali reke i izneli su telo.

Intervenisala su dva vatrogasca-spasioca sa vozilom.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

