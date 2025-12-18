Slušaj vest

Četvoro ljudi, među kojima i dvoje dece, proživelo je pravu dramu danas na Vračaru, kada je automobil u kom su se nalazili iznenada propao u garažni lift, u Ulici Sazanova, na Vračaru. 

Kako navode očevici za Republiku, strahovalo se da ima povređenih.

- Vatrogasci su zatekli horor scenu, četvoro ljudi, među kojima je bilo dvoje dece su bili priklješteni u audiju. Morali su da ih evakuišu preko krova! Deca su vrištala, slutili smo da je neko ozbiljnije povređen - navodi sagovornik sa lica mesta.

Automobil propao u teretni lift na Vračaru Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, automobil pripada nekadašnjem košarkašu Crvene zvezde Milku Bjelici.

Vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, u prednjem delu prignječio lift koji je krenuo da propada. U automobilu marke "audi" su se nalazile dve odrasle osobe i dvoje dece, koji, srećom, nisu povređeni.

Spasioce su sačekali van automobila, u kabini lifta, a potom su evakuisani preko krova kabine lifta uz pomoć lestvi nastavljača.

U intervenciji je učestvovalo 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila.

Kurir.rs/Republika

