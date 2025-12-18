Slušaj vest

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje u postupku protiv optuženog L.T. (20), protiv kog je podignuta optužnica, zbog sumnje da je, u julu prošle godine na Vračaru, pretukao Dragana R. koji je sa ženom i bebom prelazio pešački prelaz i tom prilikom mu naneo teške telesne povrede.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, optuženi je negirao krivicu.

Kako se dodaje, optuženi se, na prvom ročištu, izjasnio da nije kriv, a njegova odbrana je tražila da suđenje bude isključeno za javnost, što je sud odbio.

- Okrivljeni se izjasnio da nije kriv. Odabrana je tražila da se suđenje isključi za javnost, jer se, kako su istakli, novinskim tekstovima vrši pritisak na nadležne institucije da rade svoj posao. Sud je taj zahtev odbio i suđenje je i dalje otvoreno za javnost - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Sledeće ročište je zakazano za februar, gde će i okrivljeni i oštećeni Dragan biti saslušani.

Pretučen dok je šetao sa bebom

Podsetimo, Dragan R. (37) prelazio je sa suprugom i bebom od sedam meseci ulicu na pešačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava.Vozilo je zakačilo kolica sa bebom, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje oca bebe.

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svedoci.

Izgubio pamćenje

Od posledica prebijanja, Dragan je pretrpeo teške telesne povrede i izgubio pamćenje, koje mu se nije vratilo ni nakon godinu dana. Godinu dana nakon incidenta, Dragan je po prvi put u ispričao kroz kakav je pakao prošao, koliko mu je borba za oporavak bila teška, kao i kakve psihičke i fizičke posledice i dalje nosi zbog ničim izazvanog napada.

- Od posledica teških telesnih povreda izgubio sam pamćenje, koje se ni nakon godinu dana nije vratilo. Ne sećam se trenutka kada sam napadnut, izbrisano mi je sećanje na ceo taj dan, još od izlaska iz kuće. Prva slika koju pamtim nakon napada jeste buđenje iz kome u bolnici, mislio sam da sam doživeo tešku saobraćajnu nesreću - rekao je ranije Dragan za "Blic."

Napadač ga tukao dok je ležao bez svesti na asfaltu

Kako je ispričao sagovornik, shvatio je kako je napadnut tek kada je pogledao snimke nadzornih kamera, čuo izjave svedoka i svoje supruge koja je sa bebom bespomoćno gledala kako ga napadač tuče.

- Išli smo u šetnju kao i svako veče sa bebom, prelazili smo pešački prelaz i vozač je zakačio kolica autom što se jasno vidi i na snimku. Ja sam prišao vozačevoj strani, ali sam istog trenutka dobio udarce i pao na zemlju bez nesvesti. Dok sam ležao na asfaltu, vozač je nastavio da me tuče. Imao sam najmanje dva udarca u glavu i modrice po grudnom košu i celom telu, polomljena mi je jagodična kost, vilica i nos - priča Dragan i nastavlja:

- Bio sam u veštačkoj komi četiri dana, jer sam bio u jako teškom stanju. Žena koja me je uvodila u stanje kome, rekla mi je da ne zna kako sam preživeo. Nakon izlaska iz kome i veoma komplikovane operacije, probudio sam se u bolnici i nisam znao šta se dešava. Nisam znao da sam operisan, mislio sam da sam imao neku saobraćajnu nesreću ili nešto slično. Taj dan sam saznao da sam bio u komi i da sam pretučen.

Dragan R. Foto: Drustvene Mreže

Kako je ispričao, oporavak je bio težak i dug, a posledice koje je zadobio oseća sada.

- Oporavak mi traje i dan-danas, imam velike posledice od incidenta, leva strana lica mi otekne sama od sebe, fiksna proteza koju sam imao tada imam još uvek, jer mi je lom vilice produžio nošenje za barem još dve godine. Kada se nasmejem, leva strana usne mi se ne diže do kraja. Pio sam i lekove za smirenje i pritisak koji mi je bio jako visok. Psihičke posledice su takođe tu. Od tog dana, izbegavamo da prolazimo tom ulicom, uveče se okrećem i gledam da li me neko prati, jer je napadač i dalje na slobodi, optužnica nije podignuta ni nakon više od godinu dana - ispričao je Dragan.