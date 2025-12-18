Slušaj vest

Pešak, muškarac star oko 50 godina, oboren je večeras u Bulevaru patrijarha Germana. 

Prema prvim informacijama, zadobio je teške telesne povrede. 

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenog u svesnom, ali teškom stanju, prevezle u Urgentni centar, gde je primljen u reanimaciju.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene istragom.

Kurir.rs/Telegraf

