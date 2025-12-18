Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene istragom
Sudar
OBOREN PEŠAK NA VOŽDOVCU! Sa teškim povredama prevezen u Urgentni!
Slušaj vest
Pešak, muškarac star oko 50 godina, oboren je večeras u Bulevaru patrijarha Germana.
Prema prvim informacijama, zadobio je teške telesne povrede.
Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenog u svesnom, ali teškom stanju, prevezle u Urgentni centar, gde je primljen u reanimaciju.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene istragom.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši