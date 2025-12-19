Slušaj vest

Policija je privela L.S. i dvojicu njegovih maloletnih sinova. Obračun se dogodio 17. decembra ove godine u poznatoj kafani u Ripnju.

Lekari su kod povređenog konstatovali prelom lobanje, prelom ramena i brojne podlive po celom telu. Njegovo stanje se pomno prati, dok je policija odmah pokrenula istragu.

Vređali ga u kafani

Incident je počeo unutar jednog ugostiteljskog objekta u mestu Ripanj. Žrtva je policiji ispričala da su ga otac i sinovi najpre vređali i nazivali pogrdnim imenima, nakon čega se sukob preselio na ulicu ispred lokala.

Pregazili ga, pa tukli šipkom

Ono što je usledilo šokiralo je i same istražitelje. Prema svedočenju M.D., jedan od maloletnika je seo u automobil i namerno pregazio žrtvu. Dok je muškarac nemoćno ležao na zemlji, drugi sin je nastavio sa zverskim mučenjem, udarajući ga metalnom šipkom po glavi i telu.

- On je lekarima ispričao da su ga prvo maltretirali unutra, a da je napolju usledio pravi horor. Tvrdnje o tome da je jedan maloletnik koristio vozilo kao sredstvo napada, dok je drugi koristio hladno oružje, predmet su istrage - navodi izvor blizak istrazi.

O jezivom nasilju odmah je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema prvim potvrdama, otac i njegova dvojica maloletnih sinova terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Istraga bi trebalo da utvrdi tačan motiv ovog brutalnog obračuna, kao i da li je u incidentu učestvovalo još lica.

(Kurir.rs/Telegraf)

