OTKRIVENO ZAŠTO JE AUDI ČUVENOG KOŠARKAŠA PROPAO KROZ LIFT NA VRAČARU: Nešto je puklo, usledila scena koja ledi krv u žilama - Kola krenula da padaju! (FOTO)
Proslavljeni košarkaš Crvene zvezde, Milko Bjelica (41), nalazio se u automobilu sa suprugom i dvoje dece (4 i 5 godina) u trenutku kada je garažni lift, usled teškog kvara, nekontrolisano krenuo da propada.
Zakazala pneumatska presa, auto krenuo da propada kroz lift
Do nezgode je došlo u trenutku kada je porodica u "Audiju A6" izlazila iz lifta. Prema saznanjima sa terena, uzrok ove zamalo fatalne nesreće je pucanje pneumatske prese.
Usled kvara, mehanizam je popustio, a lift je povukao vozilo naniže, pri čemu je prednji deo automobila ostao potpuno prignječen između nivoa garaže.
Na mesto nesreće hitno su upućena 14 vatrogasaca-spasilaca iz jedinica Voždovac i Zvezdara sa četiri vozila. Zatekli su jeziv prizor - vozilo zaglavljeno u mračnom procepu i prestravljenu porodicu koja nije mogla da napusti kabinu lifta zbog nestabilnosti čitave konstrukcije.
Vatrogasci herojski spasili porodicu Milka Bjelice
- Situacija je bila kritična jer je lift bio nestabilan i postojala je opasnost od daljeg kretanja. Deca su bila uplašena, ali su vatrogasci reagovali maksimalno profesionalno - navodi izvor sa lica mesta.
Spasioci su doneli odluku da se evakuacija izvrši preko krova kabine lifta. Koristeći specijalne lestve nastavljače, vatrogasci su jednog po jednog člana porodice – prvo decu, a potom i roditelje - izvukli na sigurno kroz uzani prostor.
Istraga u toku
Svi članovi porodice su odmah predati ekipi Hitne pomoći. Iako su pretrpeli ogroman stres, prvi pregledi pokazuju da, srećom, nema fizičkih povreda.
Policija i inspekcija vrše uviđaj na licu mesta. Ključno pitanje istrage biće da li je lift posedovao uredne ateste i zbog čega je sigurnosni sistem zakazao.
(Kurir.rs/Telegraf)
