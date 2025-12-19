Slušaj vest

Kurir je snimio Milka Bjelicu ispred zgrade, gde je jedno vreme nadgledao izvlačenje automobila, a potom je otišao.

Milko Bjelica na mestu gde je propao audi kroz lift Izvor: Kurir/Petar Aleksić

- Zgrada u kojoj je propao lift star je tri godine, a drugih izlaza za automobile nema - kaže izvor Kurira.

Stanari zgrade ističu da nemaju ni najmanju sumnju da je u pitanju greška investitora, već kako kažu, uzrok nesreće je napuklo crevo na liftu što može biti navodno greška proizvođača.

- Crevo je samo napuklo i to je bilo dovoljno da lift polako pušta ulje. Ovakvi liftovi ne mogu sami od sebe da padnu, jedino je ovakav neki razlog... Znači, crevo je samo napuklo i u tom momentu lift je počeo polako da popušta dok nije propao - saznajemo na terenu.

- Nesreća je što crevo nije celo puklo, već samo napuklo i lagano je ispuštalo. Da nije on bi zakovao i tu bi ostao - rekao je naš sagovornik.

Kako dodaje, košarkaš Milko Bjelica se baš uplašio i u toj sekundi se nije očigledno snašao da se vrati kolima unazad.

Radnici trenutno rade na popravci lifta, gde kako saznajemo, upravo menjaju crevo.

Kako saznajemo, vozilo je pretrpelo ozbiljna oštećenja, dok se uzrok havarije i dalje ispituje.

Nadležne službe rade na istrazi, a biće provereno i da li je garažni lift imao sve potrebne bezbednosne dozvole, jer je samo pukom srećom izbegnuta tragedija!

Podsetimo, do incidenta je došlo kada je otkazao pneumatski sistem lifta, nakon čega je platforma počela naglo da tone, a luksuzni automobil marke audi ostao je zaglavljen između spratova.

Scene su bile jezive, porodica je ostala zarobljena u vozilu, a vrata nisu mogla da se otvore.

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su, uz nadljudske napore, izvele dramatičnu akciju spasavanja.

Zbog ozbiljnosti situacije, evakuacija je izvršena preko krova automobila, a najpre su izvučena deca, pa potom i odrasli.