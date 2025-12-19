Slušaj vest

Član pljačkaške grupe"Pink panteri" osuđen je na 11 godina zatvora zbog pljačke luksuzne juvelirnice "Brege" u Dizeldorfu, tokom koje je ukraden nakit i skupoceni satovi vredni više od 3,3 miliona evra!

Presudu je izrekao Okružni sud u Dizeldorfu, koji je okrivljenog Srbina (55) proglasio krivim za teško razbojništvo izvršeno u sastavu organizovane kriminalne grupe.

Sud je naveo da je reč o dobro isplaniranoj akciji, karakterističnoj za metode koje se godinama vezuju upravo za "Pink pantere".

- Srbin je uhapšen tek prošle godine u Švajcarskoj nakon pljačke kompanije za transport novca. Izručen je Nemačkoj početkom februara. Pedesetpetogodišnjak je već nekoliko puta robijao zbog krađe nakita u Francuskoj i Španiji - navodi izvor i dodaje koja je bila uloga Srbina u pljački zbog koje je sada osuđen:

- Tada je 55-godišnji Srbin pretio zaposlenima i držao ih na odstojanju biber sprejom, dok su njegovi saučesnici praznili vitrine i izloge.

Filmski

Pljačka se dogodila u decembru 2020. godine, kada su maskirani napadači automobilom probili ulaz u juvelirnicu, dok su zaposlene držali pod kontrolom uz pretnju suzavcem. Za svega nekoliko minuta, iz izloga su pokupili najskuplje komade nakita i satove, nakon čega su pobegli.

Prema navodima tužilaštva, banda je imala precizno razrađen plan bekstva, a ukradena roba je ubrzo prebačena van Nemačke.

Kako je tokom suđenja potvrđeno, ukradeni nakit i satovi pronađeni su nedelju dana kasnije u Srbiji, u okviru međunarodne policijske akcije, što je bio jedan od ključnih dokaza protiv optuženog.

Presuda još nije pravosnažna

Sud je kao otežavajuću okolnost uzeo i činjenicu da je okrivljeni ranije osuđivan za slična krivična dela, zbog čega mu je izrečena kazna znatno stroža od one koju je tražilo tužilaštvo.