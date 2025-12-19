Slušaj vest

Član pljačkaške grupe"Pink panteri" osuđen je na 11 godina zatvora zbog pljačke luksuzne juvelirnice "Brege" u Dizeldorfu, tokom koje je ukraden nakit i skupoceni satovi vredni više od 3,3 miliona evra!

Presudu je izrekao Okružni sud u Dizeldorfu, koji je okrivljenog Srbina (55) proglasio krivim za teško razbojništvo izvršeno u sastavu organizovane kriminalne grupe.

Sud je naveo da je reč o dobro isplaniranoj akciji, karakterističnoj za metode koje se godinama vezuju upravo za "Pink pantere".

- Srbin je uhapšen tek prošle godine u Švajcarskoj nakon pljačke kompanije za transport novca. Izručen je Nemačkoj početkom februara. Pedesetpetogodišnjak je već nekoliko puta robijao zbog krađe nakita u Francuskoj i Španiji - navodi izvor i dodaje koja je bila uloga Srbina u pljački zbog koje je sada osuđen:

- Tada je 55-godišnji Srbin pretio zaposlenima i držao ih na odstojanju biber sprejom, dok su njegovi saučesnici praznili vitrine i izloge. 

Filmski

Pljačka se dogodila u decembru 2020. godine, kada su maskirani napadači automobilom probili ulaz u juvelirnicu, dok su zaposlene držali pod kontrolom uz pretnju suzavcem. Za svega nekoliko minuta, iz izloga su pokupili najskuplje komade nakita i satove, nakon čega su pobegli.

Prema navodima tužilaštva, banda je imala precizno razrađen plan bekstva, a ukradena roba je ubrzo prebačena van Nemačke.

Kako je tokom suđenja potvrđeno, ukradeni nakit i satovi pronađeni su nedelju dana kasnije u Srbiji, u okviru međunarodne policijske akcije, što je bio jedan od ključnih dokaza protiv optuženog.

Presuda još nije pravosnažna

Sud je kao otežavajuću okolnost uzeo i činjenicu da je okrivljeni ranije osuđivan za slična krivična dela, zbog čega mu je izrečena kazna znatno stroža od one koju je tražilo tužilaštvo.

Tužilaštvo je zahtevalo osam godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu, ali je sud odlučio drugačije. Presuda još nije pravosnažna, a jedan od saučesnika je ranije već osuđen, dok se za trećim članom grupe i dalje traga.

Ne propustiteHronika"POLICIJA BI BRŽE PRONAŠLA PINK PANTERE DA IM PONUDE NAGRADU OD 600.000 EVRA" Revolucionaran predlog Markovića za teške pljačke
34.jpg
HronikaPOGLEDAJTE HAPŠENJE SRPSKIH PINK PANTERA U GRČKOJ! Ojadili zlataru, odneli plen od 300.000 evra, radili po šemi RIFIFI (VIDEO)
pink-panteri.jpg
Hronika20 GODINA PO ZATVORIMA, TUKLI ME DO NESVESTI! Ispovest vođe Pink pantera: Više puta sam bio milioner, OVO mi je najvrednija krađa
asdasd.jpg
HronikaOVO JE SRBIN PINK PANTER KOJI JE OPLJAČKAO ZLATARU U ATINI: Došao dan ranije, a ovako je prevario radnicu da OTVORI VRATA (FOTO)
grcja.jpg