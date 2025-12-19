Slušaj vest

Bivšeg vođu navijača Partizanove grupe Zabranjeni Nenada Alajbegovića Alibega, koji je 6. decembra preživeo napad u jednom restoranu na Novom Beogradu, prema operativnim informacijama koje se proveravaju, "namestio" je N. K. (30) koji je u pucnjavi teško ranjen.

- Prikupljene informacije ukazuju da je meta napada trebalo da bude bivši vođa navijača koji je prošao bez povreda a da ga je mladić koji je teško ranjen zapravo namestio naručiocima napada. Međutim napadač je, prema operativnim informacijama, upucao pogreškog muškarca za stolom - otkriva izvor upućen u istragu.

Snimak pucnjave na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Podsetimo, Alibegović i N. K. sedeli su za stolom, kada je mlađi muškarac sa kapuljačom na glavi ušao u restoran, šetao gotovo ceo minut a onda potegao oružje i ispalio više hitaca u N. K. Alibeg je odmah pobegao iz restorana, a prema nezvaničnim informacijama, policija traga i za njim.

- Očevici su ispričali da je napadač ušao i pratkično šetao po restoranu, kao da je nekoga tražio. Prišao je stolu za kojim su sedeli Alajbegović i N. K., gledao je u telefon, a onda zastao, N. K. se okrenuo i pogledao ga i to je bio trenutak u kom je izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca - ispričao je očevidac za Kurir.

Teško ranjeni N. K. odmah je prebačen u Ugentni centar, a policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavili su uviđaj na licu mesta.

- Postoje određena saznanja koja se proveravaju, a koja ukazuju da je N. K. zapravo "tipovao" Alibega i da je napadača doveo do njega. Očigledno je da je nešto pošlo po zlu - kaže izvro Kurira.

Prema njegovim rečima, moguće je da je "zamenio" dvojicu muškaraca, jer s obzirom na to da je šetao neko vreme po restoranu, verovatno nije bio siguran kako Alajbegović izgleda. Dešavalo se i ranije, kako dodaje, da napadač pomeša "levo i desno" jer njegovo levo nije, primera radi, levo napadača kog navodi.

Inače, nekoliko dana posle napada u restoranu, u Beogradu je uhapšen Vanja P. zbog sumnje da je pripremao likvidaciju jednog od vođa škaljarskog klana. Izvori Kurira otkrili su posle njegovog hapšenja da se proverava da li on ima veze i sa pucnjavom u restoranu.

1/16 Vidi galeriju Nenad Alajbegović deset puta bio na meti napadača Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, tokom prethodnih godina preživeo je najmanje 11 napada. Nedavno su, zbog sumnje da su tokom 2020. tri puta pripremali njegovu likvidaciju uhapšeni pripadnici takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

Najteže je bio ranjen 25. januara 2020. kada ga je napadač ispred zgrade u kojoj živiranio u stomak i nogu. Teško povređenog Alajbegovića u bolnicu je tada odvezao njegov drug Aleksandar Halabrin, kog su prema optužnici "vračarci" namamili, a potom ubili u stanu na Banjici 20. marta 2020, a potom njegovo telo zakopali kod Sopota. U vreme kada je Halabrin ubijen, prema optužnici, Alajbegović je bio u bolnici u kojoj su se lekari borili za njegov život.

Kako se navodi u istoj optužnici, redovno ga je u bolničkoj postelji obilazio Miloš Raičević. Alibeg u to vreme nije sumnjao da sve informacije o njegovom stanju, kada bi trebalo da izađe iz bolnice, gde će da boravi, ali i da li je naoružan i ko ga čuva, Raičević kako tvrdi tužilaštvo, prenosio "vračarcima".

- Planirali su da ga ubiju kada bude izlazio iz bolnice. Jedna od opcija, prema presretnutim porukama, bila je i likvidacija u bolničkom krevetu, druga dok bude transportovan u stan kod majke, a navodno su razmatrali i da postave bombu ispred zgrade - podseća sagovornik Kurira.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Šta priča, jel mafija? Šta kaže keva? - pitali su navodno pripadnici klana 1. marta 2020. preko Skaj aplikacije Raičevića, koji je redovno obilazio Alibega i bio u kontaktu s njegovom majkom.

- Ma, priča keva da će da ga čuva obezbeđenje - odgovara im on na grupi.

- Jel priča keva za nas nešto, pošto njoj retard sve govori? - pitaju ga u nastavku.

- Od svih su u paranoji, kao skuplja sve o vama. Ne zna, jadan, da neće preživeti izlazak iz bolnice - odgovara im.

Potom ih, kako se navodi, Raičević obaveštava da se Alajabegoviću u bolnici stanje pogoršalo i da je dobio visoku temperaturu.

- Bori se kao hijena da preživi, možda i crkne. Sad ima temperaturu, dali mu neke lekove - obaveštava ih "krtica".

- On ako preživi, to će biti fenomen - odgovaraju mu, na šta im kaže da mu je poslao glasovnu poruku i da je "prepadnut za život".

- Ja mislim da će teško da preživi - zaključuju.

Alajbegović, Vušović i Nikolić Foto: KSS, Privatna arhiva, MUP Srbije

Inače, tužilaštvo je u oktobru ove godine pokrenulo istragu protiv još jednog ogranka "vračarskog klana" koji se tereti za ovaj, ali i još dva napada tokom 2020. na Alajbegovića. Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih među kojima je i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić, Vušović, ali i Marko Đorđević Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, koji je uhapšen u Dubaiju.

Alajbegović, koji je nedavno saslušan kao svedok pred Specijalnim sudom izjavio je da "one koji su pokušali da ga ubiju nije shvatio ozbiljno", a da glasove iz glasovnih poruka u kojima govore o pripremi njegovog ubistva ne prepoznaje, iako je prethodno rekao da su mu Raičević kao i optuženi Vladimir Kovačević prijatelji.