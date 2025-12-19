Slušaj vest

Tokom noći, za sada nepoznata osoba razbila je staklo i zapaljivom tečnošću izazvala požar u objektu brze hrane na Vračaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića.

Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, a u požaru nema povređenih.

Obaveštena je policija koja je obavila uviđaj.

Naložena je istraga kako bi se utvrdilo ko je izazvao požar.

Kurir Web/ Blic

Ne propustiteHronika(VIDEO) DRAMA NA VRAČARU! Izgoreo poznati kafić, sumnja se da je požar podmetnut
Izgoreli kafić na Vračaru
HronikaGOREO KAFIĆ NA VRAČARU: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež, sumnja se da nije tek tako planuo (FOTO)
Požar kafić Vračar
BeogradGOREO RESTORAN NA VRAČARU: Muškarac sa kapuljačom i maskom na glavi razbio staklo i zapalio lokal
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! ZAPALJEN POZNATI KAFIĆ NA VRAČARU, NAĐENI I TRAGOVI KRVI: Traga se za muškarcem u crnom, sa kačketom i maskom! (foto)
IMG_14423132132 copy.jpg