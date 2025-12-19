užas
DRAMA NA VRAČARU: Nepoznata osoba zapalila restoran brze hrane, pre toga razbila staklo
Tokom noći, za sada nepoznata osoba razbila je staklo i zapaljivom tečnošću izazvala požar u objektu brze hrane na Vračaru.
Prema nezvaničnim saznanjima, incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića.
Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, a u požaru nema povređenih.
Obaveštena je policija koja je obavila uviđaj.
Naložena je istraga kako bi se utvrdilo ko je izazvao požar.
Kurir Web/ Blic
