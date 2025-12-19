Slušaj vest

Spektakularna pljačka zlatare "Brege", zbog koje je u Dizeldorfu na 11 godina zatvora osuđen državljanin Srbije (55), dovodila se u vezu sa poznatim beogradskim zlatarom, Nebojšom Bojovićem, koji važi i za omiljenog estradnog zlatara.

Nebojša Bojović Foto: Marina Lopičić

Inače, istraga o filmskoj pljački, koju su kako se sumnja, izveli Pink Panteri, vodi se u dve države, Nemačkoj i Srbiji. Naime, nemački istražni organi procesuirali su direktne izvršioce pljačke koja se dogodila u decembru 2020. godine, a u Srbiji je pokrenuta istraga protiv četvorice osumnjičenih, među kojima je i zlatar Bojović. Podsetimo, nedelju dana nakon krađe nakita i satova vrednih 3,3 miliona evra, ukraden plen pronađen je u Beogradu.

- Istraga u Srbiji, koju je pokrenulo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal već pet godina "tapka u mestu". Do suđenja nije ni došlo - objašnjava naš izvor.

Razvalili izlog kolima, pobegli skuterima

Pljačka u Nemačkoj se dogodila 14. decembra 2020. godine, u ranim jutarnjim satima. Maskirani napadači su automobilom marke "opel vektra" uleteli kroz izlog u luksuznu prodavnicu satova na Keju i za samo nekoliko minuta ukrali su nakit i čak 41 sat, a reč je o najkvalitetnijim modelima švajcarskog proizvođača.

Dok je jedan osumnjičeni čuvao stražu, ostali su munjevitom brzinom praznili vitrine sa najskupljim satovima i nakitom.

Za nepunih 180 sekundi, pljačkaši su uzeli milione i pobegli na unapred pripremljenim skuterima. Sve je izgledalo kao scena iz akcionog filma, ali je šteta bila stvarna, a posledice ogromne.

Vrtoglave cifre "Brege" je švajcarska kompanija koja proizvodi luksuzne satove i nakit još od 1775, a čitav svet je počeo da priča o ovim satovima kada se Kristijano Ronaldo pojavio s njim na ruci na promociji svog parfema u februaru ove godine. Svi su tada brujali o čudu koje nosi Ronaldo, a čija je vrednost procenjena na 850.000 dolara! Nije Kristijano "za džabe" nosio ovaj model sata i isticao ga na fotografijama, kompanija "Brege" zavukla je duboko ruku u džep kako bi se to desilo.

Policija je kasnije navela da je brzina, preciznost i bekstvo bez greške ukazivalo na dugotrajnu pripremu i uigranu ekipu, što je jedan od glavnih "potpisa" bande kradljivaca nakita "Pink panteri".

Snimci sa sigurnosnih kamera obišli su svet, a javnost je bila zatečena činjenicom da je objekat u jednoj od najčuvanijih i najskupljih ulica opljačkan za svega nekoliko minuta.

Istraga još u toku

Istraga je ubrzo poprimila međunarodne razmere. Već nedelju dana kasnije, ukradeni nakit i luksuzni satovi pronađeni su u Srbiji, u okviru zajedničke akcije nemačke i srpske policije. Upravo taj podatak bio je ključan za rasvetljavanje slučaja i kasnije hapšenje osumnjičenih.

Četvorica osumnjičenih koji se dovode u vezu sa kriminalnom grupom "Pink Panter" uhapšeni su u Beogradu. Pored trojice muškaraca, hapšen je tada i Nebojša Bojović, poznati juvelir estrade. Bojović je uhapšen, kako su tada pisali mediji, prilikom primopredaje ukradenih satova "Brege". Četvorica osumnjičenih su u junu 2021. godine pušteni iz pritvora, a kako saznaje Kurir, istraga koju je povelo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je i dalje u toku.

Prošle 2024. godine u Švajcarskoj lisice na ruke stavljene su još jednom članu grupe, odnosno sada osuđenom Srbinu.