A među žiteljima Vranja ovih dana zavladao je priličan strah, naročito među roditeljima, jer se pojavila informacija da beli kombi kruži oko škola u tom gradu i da nepoznate osobe pokušavaju da vrbuju decu i nagovaraju na vožnju.

Sa najnovijim informacijama iz policije i tužilaštva javila se dopisnica Kurira iz Vranja Tatjana Stamenković:

Tatjana Stamenković Foto: Kurir Televizija

- Vozač kombi vozila prošao je u blizini osnovne škole Svetozar Marković. Zaustavio je vozilo i obratio se detetu rečima "Hoćeš da te povezem". Dete je odbilo poziv i sve to prijavio roditeljima koji su odmah slučaj prijavili policiji, koji su obavestili Osnovno javno tužilaštvo, po čijim nalogu su preduzete mere. Policija ima samo jednu prijavu, a slučaj je prijavio roditelj - kaže Stamenković i dodaje:

- Tužilaštvo je naložilo da se pregledaju video snimci sa obližnjih objekata kako bi se utvrdio identitet vozača i obavio razgovor sa njim. Tijana Đokić direktora škole u izjavi za Kurir rekla je da škola pruža dodatne informacije policiji u prikupljanju podataka i apeluje na bezbednost učenika. Slučaj se dogodio u paralelnoj ulici od škole - Radoja Dakića.

"HOĆEŠ DA TE POVEZEM?" VOZAČ BELOG KOMBIJA PRESREĆE DECU BLIZU ŠKOLE! Oglasila se i dirktorka sa najnovijim detaljima Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs