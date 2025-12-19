OTKRIVENO ČIJI JE LOKAL NOĆAS ZAPALJEN NA VRAČARU: Vlasnik je bivši fudbaler, biznismen i muž poznate voditeljke!
Nepoznati napadač zapalio je tokom noći lokal brze hrane na Vračaru čiji je vlasnik, prema nezvaničnim informacijama, bivši fudbaler i suprug voditeljke Marije Egelje, Aleksandar Dabić.
Kako se sumnja, nepoznata osoba je razbila staklo i ubacila zapaljivu tečnost u lokal, koja je izvazvala požar, ali na sreću niko nije povređen niti je pričinjena velika materijalna šteta.
Aleksandar Dabić, koji je navodno vlasnik ovog objekta, već tri godine u braku je sa voditeljkom Marijom Egeljom, s kojom ima dvoje dece.
- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovoljno je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne' - govorila je o suprugu voditeljka za magazin "Gloria".
Inače, na društvenim mrežama lepa voditeljka često objavljuje fotografije lokala koji je noćas zapaljen. Prema objavama, lokal danas nije trebalo da radi, zbog proslave Svetog Nikole.
Tokom prethodnih nekoliko meseci, podsetimo, veliki broj ugostiteljskih lokala bio je na meti napadača koji su pokušavali da ih zapale.