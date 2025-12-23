Slušaj vest

Miroslav Stevanović (41) nastradao je 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, opština Vladimirci, a za njegovu smrt još uvek niko nije odgovarao. Prošlo je skoro osam meseci od kobne noći koja je, kako i sami ističu u potresnoj ispovesti za Kurir, zauvek promenila život njegove porodice.

Slomljeni bolom i neizvesnošću, oni i dalje čekaju odgovore na ključna pitanja - kako je Miroslav tačno nastradao, da li je posle udara bio živ i zašto je njegovo telo pronađeno tek dan kasnije u, kako navode, krajnje sumnjivom položaju.

Mislili da su udarili srnu

Prema informacijama do kojih je porodica došla, Miroslav je kobne večeri vozio bicikl kada ga je udario automobil marke "pežo" u kom je bio bračni par Z. P. i S. P. Oni su, inače, iz susednog sela. Umesto da pozovu Hitnu pomoć i policiju, kako nalaže zakon i osnovna ljudska savest, oni su, kako se sumnja, pobegli s lica mesta, a kasnije su tvrdili, kako ističu iz porodice nastradalog, da su mislili da su udarili srnu!

- Nakon što su autom udarili Miroslava, oni su pozvali komšiju M. J., da im pomogao da izvuku automobil iz kanala. Komšija tada nije video telo, a oni su tvrdili da su udarili u srnu i da su tako sleteli s puta. Nakon toga su, otišli kod tog komšije na kafu i sve vreme su se pravdali da su udarili srnu - pričaju iz porodice nastradalog.

Miroslav Stevanović Foto: Privatna arhiva

Telo Miroslava Stevanovića pronađeno je tek sutradan, 5. maja, u kanalu pored glavnog puta. Porodica ističe da je telo zatečeno u položaju koji, kako tvrde, otvara ozbiljnu sumnju da je Miroslav nakon udara bio živ i da mu je pravovremena pomoć mogla spasiti život.

- Telo je ležalo u vrlo sumnjivom položaju, možda je i pomerano posle udarca, ali to treba da utvrde sudski veštaci. Međutim, mi već mesecima čekamo. Ne znamo da li se išta radi i zašto se sve ovoliko odugovlači - navodi sagovornik iz porodice i dodaje:

- Rečeno nam je da u Srbiji postoje samo dva takva sudska veštaka i da se zbog toga čeka. Prošlo je osam meseci, a mi nemamo nikakve nove informacije.

Neutešna sestra

Posebno potresna je ispovest Nade, sestre nastradalog Miroslava, koja za Kurir govori o poslednjem susretu sa bratom.

- Poslednji put smo se videli u aprilu. Sedeli smo više od tri sata i razgovarali o svemu, kao da smo pokušavali da nadoknadimo propušteno. Danas mi to deluje kao da je znao da se više nikada nećemo videti - kaže Miroslavljeva sestra koja sa porodicom živi u Austriji.

Grob Miroslava Stevanovića Foto: Privatna arhiva

Dodaje da su se brat i ona inače redovno čuli, ali da je tog 4. maja sve bilo drugačije.

- Tog dana smo razmenili samo nekoliko poruka. To je bilo sve. Nisam ni slutila da će to biti naš poslednji kontakt - govori ona.

Vest o njegovoj smrti stigla je narednog dana.

- Telefon je zazvonio 5. maja u večernjim satima. Rekli su mi da su mog brata pronašli mrtvog u kanalu pored puta. Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala šta se dogodilo, ni kako je završio tamo - priseća se sestra.

Istinu, kako kaže, saznala je dan kasnije.

- Rekli su mi da su ga udarili muž i žena iz susednog sela. Da su tvrdili da su udarili srnu i da su mog brata ostavili u kanalu. Bez ikakve savesti, bez poziva u pomoć, bez pokušaja da mu spasu život - kaže ona.

Miroslav Stevanović Foto: Privatna arhiva

Traže pravdu

Osam meseci kasnije, bol ne jenjava, već postaje sve teža.

- Najviše boli pomisao da je možda bio živ. Da je mogao da preživi da mu je ukazana pomoć na vreme. A oni danas žive normalno, voze auto, idu na veselja, ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo. To je nešto što ne mogu da shvatim - kaže sestra stradalog Miroslava.

Porodica ističe da ništa ne može vratiti njegov život, ali da pravda mora da postoji.

- Ako zakon ne reaguje, ako se sve zataška, kakvu poruku šaljemo? Da neko može da pregazi čoveka, ostavi ga da umre i nastavi da živi kao da se ništa nije desilo? Kazna za ovakvo delo mora biti velika - poručuje Nada.