Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policiji vršenje uviđaja, kao i preduzmanja svih radnji u cilju utvrđivanja uzroka incidenta povodom propadanja automobila proslavljenog košarkaša Milka Bjelice u auto liftu u Sazonovoj ulici na Vračaru.

- Povodom propadanja automobila u auto liftu u Sazonovoj ulici na Vračaru, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policiji vršenje uviđaja, kao i preduzmanja svih radnji u cilju utvrđivanja uzroka incidenta - navode u saopštenju i dodaju:

- Nakon što se utvrde okolnosti kritičnog događaja, tužilaštvo će doneti odluku da li je i ko odgovoran i da li se u radnjama nekog lica stiču obeležja krivičnig dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Auto košarkaša Milka Bjelice propao kroz lift Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, do incidenta je došlo kada je otkazao pneumatski sistem lifta, nakon čega je platforma počela naglo da tone, a luksuzni automobil marke audi ostao je zaglavljen između spratova.

Zajedno sa Bjelicom, u vozilu je u tom momentu bila i njegova supruga kao i dvoje maloletne dece, a nesreća je očigledno za dlaku izbegnuta, s obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj su se našli.

Scene su bile jezive, porodica je ostala zarobljena u vozilu, a vrata nisu mogla da se otvore.