Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd - UKP, PS Novi Beograd i Policijske uprave u Nišu, uhapsili su I. M. (45) i bugarske državljane M.Y.K. (57) i I. G. P. (58) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili dva krivična dela krađa.

Osumnjičeni su, kako je saopšteno iz policije, 16. decembra u Novom Beogradu iz vozila "tojota" parkiranog ispred jedne menjačnice, ukrali torbicu u kojoj je bilo 1.500 evra i lična dokumenta.

- Istog dana, osumnjičeni su, iz parkiranog BMW, na ulici, na Savskom vencu, ukrali torbu u kojoj su bila dva laptop računara i 1.000 evra. Prilikom hapšenja, kod osumnjičenih je pronađen jedan laptop za koji postoji sumnja da potiče iz navedenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju MUP.