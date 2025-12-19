Slušaj vest

Službenici Prištinskog aerodroma danas su otkrili neprijavljeni novac u iznosu od 9.300 britanskih funti kod jednog putnika, saopšteno je iz tzv. Kosovske carine. Deo novca bio je sakriven u čarapama putnika.

Kako je navedeno, u zoni dolazaka, tzv. Kosovska policija i carinski službenici izvršili su kontrolu putnika i njegovog prtljaga. Tokom pregleda, u njegovim čarapama pronađeno je 8.000 funti, dok je dodatni iznos otkriven kod samog putnika.

Ukupna suma pronađenog novca iznosila je 9.300 funti, što prema zvaničnom kursu predstavlja 10.611,59 evra.

S obzirom na to da je novac bio neprijavljen, putniku je izrečena administrativna kazna u visini od 25% vrednosti neprijavljenog iznosa, dok je ostatak novca privremeno zadržan.

Slučaj je prosleđen Sektoru za istrage radi daljeg postupanja.

Ne propustiteHronikaPOLJAK JE BIO MAŠTOVIT ALI NE I KOLIKO SRPSKI CARINICI NA HORGOŠU! Ovako pokušao da zavara trag da se "opremio" bolje od banke!
uredno-spakovan-prrljag-.jpg
HronikaPAZAR NA NOGAMA, POTERA U TOKU! Vezali stariju ženu u rođenoj kući, ukrali joj pare i zlato! Uzeli i škodu pa pun gas ka Tutinu
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE UHVAĆEN NA DELU: Krao pare iz crkve u Bitolju
makedonska-policija-1.jpg
HronikaMISTERIJA KOJU NEMAČKA POLICIJA NE MOŽE DA REŠI JER TELA NEMA: Trudnu Aleksandru ubio bivši, Dejan? A sve zbog pustih para
aleksandra-r..jpg