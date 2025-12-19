U ČARAPAMA PUTNIKA NA AERODROMU NAĐENO VIŠE OD 10.000 EVRA Hapšenje na prištinskom aerodromu
Službenici Prištinskog aerodroma danas su otkrili neprijavljeni novac u iznosu od 9.300 britanskih funti kod jednog putnika, saopšteno je iz tzv. Kosovske carine. Deo novca bio je sakriven u čarapama putnika.
Kako je navedeno, u zoni dolazaka, tzv. Kosovska policija i carinski službenici izvršili su kontrolu putnika i njegovog prtljaga. Tokom pregleda, u njegovim čarapama pronađeno je 8.000 funti, dok je dodatni iznos otkriven kod samog putnika.
Ukupna suma pronađenog novca iznosila je 9.300 funti, što prema zvaničnom kursu predstavlja 10.611,59 evra.
S obzirom na to da je novac bio neprijavljen, putniku je izrečena administrativna kazna u visini od 25% vrednosti neprijavljenog iznosa, dok je ostatak novca privremeno zadržan.
Slučaj je prosleđen Sektoru za istrage radi daljeg postupanja.