Pritvoreni policajac Ivan Stamatović zvani Batica zna ko je ubio Srđana Vojičića, odnosno ko je sve te večeri 24. oktobra 2006. učestvovao u napadu na sada pokojnog književnika Jevrema Brkovića.

Podatke o tome još u septembru 2020. godine podelio je sa tadašnjim kolegom, sada odbeglim Ljubom Milovićem.

Identitet trojice Podgoričana, Stamatović je saopštio odgovarajući na telefonske poruke Milovića na tada kriptovanoj Skaj aplikaciji.

"Ko je ono sve učestvovao u ubistvu Vojičića i premlaćivanju Jevrema", pitao ga je Milović 29. septembra 2020. godine.

Stamatović mu odgovara da su ih tukli R. S. i M. B. (imena poznata redakciji Vijesti), a da je R. Ž. stajao sa strane i pucao.

Jevrem Brković Foto: Printscreen/Vijesti

Milović se kod kolege interesovao istovremeno dok se u posebnom četu dopisivao sa odbeglim šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom.

“Vijesti” su ranije objavile poruke šefa kavačkog klana - da je jedan podgorički biznismen organizovao napad na književnika Jevrema Brkovića, tokom kojeg je život izgubio njegov pratilac Vojičić.

Napad i smrt okrivljenog

Napad na književnika i publicistu Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića dogodili su se 24. oktobra 2006. godine u Podgorici, ispred zgrade u kojoj je Brković živio, u Ulici obala Ribnice.

Prema navodima iz optužnice, meta napada bio je Brković, koji je tom prilikom brutalno pretučen metalnim šipkama, dok je Vojičić ubijen hicima iz vatrenog oružja kada je pokušao da mu pomogne.

Za ubistvo Vojičića i napad na Brkovića 2019. godine uhapšen je Željko Vuković, ali je postupak protiv njega obeležilo dugotrajno suđenje, na kraju i ukidanje prvostepene odluke.

Apelacioni sud je u aprilu 2023. ukinuo presudu Višeg suda i naložio ponovno suđenje, navodeći ozbiljne povrede krivičnog postupka i nedovoljno razjašnjene ključne činjenice o samom događaju, motivima i eventualnim nalogodavcima.

Taj postupak je obustavljen početkom aprila prošle godine, nakon što je u sudnici pročitan dopis Uprave policije da je okrivljeni Vuković preminuo.

Poruke sa Skaja

Prethodno, slučaj je dobio novu dimenziju nakon što su u februaru 2024. objavljeni delovi komunikacije sa kriptovane aplikacije Skaj - u porukama koje razmenjuju vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i odbegli policajac Ljubo Milović, navodi se da iza napada stoji jedan podgorički biznismen.

Zvicer na tada zaštićenoj aplikaciji tvrdi da je taj privatnik platio napad, kao i da su napadači za posao dobili relativno mali iznos novca.

U komunikaciji se pominje i da je Vuković, dok je boravio u Istražnom zatvoru, navodno ispričao detalje zločina, uključujući ko ga je angažovao i koliko je plaćen...

Radoje Zvicer Foto: Europol

U porukama se govori o planovima da se ti podaci iskoriste za iznudu novca od osobe koja se označava kao nalogodavac, kao i o postojanju materijalnih dokaza, uključujući DNK tragove na metalnoj šipci.

Zvicer i Milović krajem septembra 2020. godine komentarišu odnose tog biznismena sa tadašnjim pomoćnikom direktora Uprave policije, pa konstatuju da su loši i da bi informacijama koje poseduju mogli da ucenjuju tog privatnika i njegove nekadašnje telohranitelje.

"On je platio da se šipka Jevrem, pa su ubili onog Vojičića", piše Zvicer 29. septembra.

Milović odgovara da i on zna za taj podatak, kao i ko je sve učestvovao u tom napadu.

Iz transkripata koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Evropol, proizilazi da je Zvicer informacije o tome dobio iz Istražnog zatvora, od svog vojnika koji je iza rešetaka "saslušavao" Željka Vukovića.

Među milionima poruka koje su kriminalci razmenjivali je i fotografisano pismo koje je navodno pisao i sada preminuli Vuković, a u kome opisuje kompletan događaj, skupa sa imenima i ciframa datim za to. Tvrdio je, kako piše, i da nije znao koga ide da tuče.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

"Islednik" Milošević?

Iz komunikacije Milovića i Zvicera proizilazi da je Vukoviću "izjavu uzimao" optuženi za teška krivična dela Mario Milošević.

Zvicer sagovorniku sa Skaja objašnjava da je optuženi Vuković u zatvorskoj sobi "kod naših" i da je sastavio izjavu:

"Eto ga u sobu kod naših, sastavio je izjavu... Neka ... traže pare", poručuje šef kavčana, navodeći ime biznismena.

Naoružani u mraku čekali...

Vuković se teretio da je u oktobru 2006. godine, oko 21.50 časova, sa još dve osobe, po prethodnom dogovoru, umišljajno pokušao da ubije više osoba.

U optužnici piše da su oni, naoružani pištoljem i metalnim šipkama, došli do broja 8, gde su se u mraku skrivali, čekajući dolazak Brkovića i Vojičića, koji je bio u funkciji njegovog obezbeđenja...

"U trenutku kada su došli vozilom ‘audi A6’, okrivljeni Vuković je zajedno sa jednim NN licem, napao Brkovića šipkama, tako što je zamahnuo i zakačio ga po glavi, ali je u daljem napadu bio sprečen jer je Brković uspio da mu otme šipku i da ga obori, a za to vreme ga je NN lice udaralo metalnom šipkom u glavu i telo. Kada je Vojičić krenuo da pomogne Brkoviću, drugo NN lice je odmah u Vojičića, iz pištolja nepoznate marke, ispalilo dva hica, od kojih je nastupila smrt", navodi se u optužnici.

Okrivljeni Vuković je, prema navodima optužnice, kao saizvršilac izvršio krivično delo teško ubistvo.

Jevrem Brković je u više javnih istupa tvrdio da je motiv napada bio njegov književni i javni rad, posebno roman "Ljubavnik Duklje", u kojem je pisao o spregama politike, kriminala i biznisa.