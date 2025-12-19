Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14 sati u Loznici zaustavili su tridesetdevetogodišnjeg D. V. koji se vozilom marke „audi“ kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promil alkohola u organizmu.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan je u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje u stanju teške alkoholisanosti.

Podsećamo da pripadnici Uprave saobraćajne policije do nedelje, 21. decembra, sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Tokom prva četiri dana akcije otkriveno je više od 13.000 prekršaja, od čega je gotovo 900 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 70 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHVAĆEN KAKO "GAZI" 190 NA SAT, PRE TOGA NAPRAVIO JOŠ JEDAN PREKRŠAJ! Bahati vozač snimljen na putu Kovin - Pančevo: Pogledajte kako juri "audijem"! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-09 204120.jpg
HronikaUHVAĆEN MOTOCIKISTA KOJI JE DIVLJAO NA PUTU ZRENJANIN - NOVI SAD: Vozio 216 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80
IMG_20250616_000208.jpg
HronikaMLADIĆ (23) DIVLJAO KAO NA TRCI - "BMW" LETEO 208 KM/H GDE JE OGRANIČENJE 80! Totalno ludilo na putu kod Valjeva: Policija ga sustigla, snimak ledi krv (VIDEO)
prekoračenje brzine
HronikaBELGIJANAC U "PORŠEU" JURIO 200 NA SAT KROZ SRBIJU: Saobraćajna policija ga kaznila zbog nasilničke vožnje!
screenshot-20230903-104112.jpg