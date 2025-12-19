Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14 sati u Loznici zaustavili su tridesetdevetogodišnjeg D. V. koji se vozilom marke „audi“ kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promil alkohola u organizmu.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan je u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje u stanju teške alkoholisanosti.

Podsećamo da pripadnici Uprave saobraćajne policije do nedelje, 21. decembra, sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Tokom prva četiri dana akcije otkriveno je više od 13.000 prekršaja, od čega je gotovo 900 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 70 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.