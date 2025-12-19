Slušaj vest

Milovan Zdravković, kum odbeglog vođe Kavačkog klana Radoja Zvicera, pre nekoliko dana izručen je Srbiji. Sumnja se da on jedan od ubica u Atini 2020. godine kada su naočigled svojih porodica u restoranu ubijeni škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović.

Bivši funkcioner MUP-a Dejan Radenković govorio je na ovu temu za Kurir televiziju.

"OPERIŠU PO VOJNOM SISTEMU" Radenković o izručenju Zvicerovog kuma: Greške se ne praštaju - Oni nisu državna, već globalna pretnja Izvor: Kurir televizija

- Voleo bih da nisam u pravu i da smo daleko od hapšenja Zvicera koji raspolaže velikom količinom novca i vojskom koja deluje po ćelijama. Možda nije povezana jedna sa drugim ali radi po njegovom naređenju i zarad njegovih interesa. To što nekada bude uhapšen neki, pa čak i visokopozicionirani član neke organizovane kriminalne grupe, to ne znači da se kriminalne aktivnosti neće nastaviti. Ako je neko uhapšen ili likvidiran, njegovo mesto u lancu preuzima neko drugi i radi njegov posao - kaže Radenković.

On dodaje da je ipak i ovaj proces dugotrajan jer je potrebno poverenje, a i sposobnost za obavljanje ovih poslova.

- Ove grupe funkcionišu po vojnom ili policijskom sistemu, hjierarhijski su jasno određeni i svako zna svoje zadatke. Još više je rigorozno to što se greške ne praštaju, a upravo zbog njih stradaju ne samo od strane suprostavljenih klanova, već i zbog sukoba u samoj kriminalnoj grupi - kaže Radenković.

Pogledajte fotografije pronađene na Skaj-u koje su slali Zvicerovi atentatori:

1/5 Vidi galeriju Slike sa Skaja koje su slali Zvicerovi atentatori Foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan

Radenković ističe i da bezbednosne službe, kako srpske tako i globalne, intezivno rade na lociranju Radoja Zvicera:

- Oni prate poznate ljude koji se sa njim eventualno viđaju ili sarađuju na neki način, praćenjem finansijskih tokova i razne druge metodologije kojim se služe bezbednosne službe u čitavom svetu. Mislim da smo i dalje daleko od njegovog lociranja jer on raspolaže velikom količinom novca i logistikom koji mu ne pomažu samo u skrivanju, već i u nesmetanom obavljanju posla kojim se bavi - kaže Radenković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs