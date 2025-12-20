Slušaj vest

Nesreća se dogodila nedaleko od kružnog toka, kod zgrade "Pinka".

Udes kod kružnog toka na Dedinju kod Pinka, vozač otkinuo drvo Izvor: Kurir televizija

Kako se vidi na snimku Kurira, vozilo je oborilo drvo na put, a tom prilikom je oštećen prednji deo automobila.

Na terenu je bilo više patrola saobraćajne policije.

Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, ali je nastala velika šteta na automobilu, a i saobraćaj je bio blokiran jedno vreme zbog drveta na putu.

