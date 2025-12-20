Rano jutros na Dedinju je došlo do saobraćajne nezgode kada je jedno putničko vozilo oborilo drvo.
HAOS NA DEDINJU U RANU ZORU: Auto se zabio u drvo i oborio ga na put, prvi snimak nakon nesreće (VIDEO)
Nesreća se dogodila nedaleko od kružnog toka, kod zgrade "Pinka".
Kako se vidi na snimku Kurira, vozilo je oborilo drvo na put, a tom prilikom je oštećen prednji deo automobila.
Na terenu je bilo više patrola saobraćajne policije.
Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, ali je nastala velika šteta na automobilu, a i saobraćaj je bio blokiran jedno vreme zbog drveta na putu.
