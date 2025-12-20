Slušaj vest

Deo novogodišnje dekoracije, postavljene u susret predstojećim praznicima, uništen je u Novom Sadu nakon što je nepoznati muškarac podmetnuo vatru.

Zapaljena novogodišnja dekoracija u Novom Sadu Foto: Screenshot

Kako se može videti na fotografijama, nepoznati muškarac se do Gradske kuće dovezao biciklom, piše Informer.

Potom je u 4.14 časova podmetnuo vatru ispred svetlećeg vagona.

Policija radi na rasvetljavanju ovog vandalizma.

(Kurir.rs/Informer)

