Ispred Gradske kuće u Novom Sadu, jutros pre pet časova, nepoznati muškarac zapalio je novogodišnju dekoraciju.
Užas
HAOS ISPRED GRADSKE KUĆE U NOVOM SADU: Muškarac zapalio novogodišnju dekoraciju, sve zabeležila kamera (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Deo novogodišnje dekoracije, postavljene u susret predstojećim praznicima, uništen je u Novom Sadu nakon što je nepoznati muškarac podmetnuo vatru.
Zapaljena novogodišnja dekoracija u Novom Sadu Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Kako se može videti na fotografijama, nepoznati muškarac se do Gradske kuće dovezao biciklom, piše Informer.
Potom je u 4.14 časova podmetnuo vatru ispred svetlećeg vagona.
Policija radi na rasvetljavanju ovog vandalizma.
(Kurir.rs/Informer)
Reaguj
Komentariši