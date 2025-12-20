Slušaj vest

Mladić Đ.P. (29) koji je izboden u petak noću nalazi se u KBC Zvezdara u teškom stanju i ima ozbiljne povrede stomaka i leđa!

Da podsetimo, mladić je pet minuta nakon ponoći, u noći između četvrtka i petka dovezen na urgentno odeljenje KBC Zvezdara sa više ubodnih rana. On je operisan i nalazi se u teškom stanju.

- Mladić je dovezen u bolnicu i ispričao da je da je povređen negde na teritoriji opštine Zvezdara, ali nije želeo da otkrije lokaciju niti da detaljnije govori o tome - priča izvor Kurira:

- On ima više ubodnih rana u predelu stomaka i leđa, a kako se sumnja, one su nanete nožem - dodaje naš sagovornik.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca, uprkos tome što oštećeni ne želi da pruži informacije o incidentu.