IZBODEN NOŽEM U STOMAK I LEĐA, ALI KRIJE IDENTITET NAPADAČA: Novi detalji o ubadanju na Zvezdari
Mladić Đ.P. (29) koji je izboden u petak noću nalazi se u KBC Zvezdara u teškom stanju i ima ozbiljne povrede stomaka i leđa!
Da podsetimo, mladić je pet minuta nakon ponoći, u noći između četvrtka i petka dovezen na urgentno odeljenje KBC Zvezdara sa više ubodnih rana. On je operisan i nalazi se u teškom stanju.
- Mladić je dovezen u bolnicu i ispričao da je da je povređen negde na teritoriji opštine Zvezdara, ali nije želeo da otkrije lokaciju niti da detaljnije govori o tome - priča izvor Kurira:
- On ima više ubodnih rana u predelu stomaka i leđa, a kako se sumnja, one su nanete nožem - dodaje naš sagovornik.
Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca, uprkos tome što oštećeni ne želi da pruži informacije o incidentu.
- Inspektori su odmah pokušali da obave razgovor sa njim, ali on jednostavno nije želeo nikakvu saradnju - kaže izvor.