Plaćene ubice iz Australije kojima preti smrtna kazna zbog mafijaškog ubistva Srbina Živana Radmanovića (32) na suđenju u Okružnom sudu u indonežanskom gradu Denpasaru, otkrili su da je njihova meta na Baliju prvenstveno bio Sanar Ganim (35), prijatelj i pašenog ubijenog!

Prema navodima medija sa ostrva, okrivljeni Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37) ispričali su kao i njihov saradnik Darsi Frančesko Dženson (27) na prethodnom ročištu, sve o zločinu koji se dogodio 14. juna, pola sata iza ponoći u luksuznoj vili u Munguu na Baliju. Naime, oni su maskirani upali u vilu, čekićem razbili vrata i ušli u kupatilo u kom je bio Radmanović kog su potom izrešetali, dok je njegova supruga uspela da pobegne i sakrije se ispod kreveta. S njima u kući tada su bili i njegov prijatelj Sanar Ganim sa ženom, inače sestrom Živanove supruge.

Promena plan

- Scenario koji je prvobitno planiran nije ispoštovan. Ništa nije išlo po planu! Želimo da kažemo da smo dobijali naređenja od jedne osobe, pa zvaćemo ga naručilac zločina - rekli su pre tri dana na ročištu dvojica okrivljenih kojima se na teret stavlja da su direktni izvršioci zločina.

Tokom ispitivanja tužioca osumnjičeni pucači su naveli da su došli na ostrvo Bali i to 9. ili 10. juna na odmor, a zatim su i detaljno opisali kako je došlo do pucnjave, a kasnije i do pokušaja bekstva. Inače, iskaz okrivljenog Darsija koji je otkrio da je od misterioznog Gospodina X primao naređenja potvrdila su i ova dvojica pucača, ali su takođe odbili da ga identifikuju.

- Ne mogu ništa da kažem jer se to tiče moje bezbednosti i bezbednosti moje porodice - rekao je Mevlut Džoškun sudskom veću preko prevodioca i otkrio da je bio pod pritiskom tokom ispitivanja:

- Rečeno mi je da kažem istinu i upozoren sam da će biti posledica ako ne sarađujem.

Okrivljeni su potom rekli da im je obećan novac dok su na odmoru, ali su tek kasnije saznali da je njihov zadatak da pronađu izvesnog Sanara Ganima koji se nalazi na ostrvu Bali. Takođe, rečeno im je da je Ganim napravio veliki dug i da on mora da se naplati. Pre dolaska u Indoneziju njih dvojica su se sastala u Maleziji, a zatim su nastavili putovanje autobusom. Karte im je rezvervisao Darsi koji je bio logističar operacije.

Instrukcije dobijao preko Trima

- U Surabaji, Darsi ih je pokupio u "tojoti Fortuner" pre nego što ih je smestio u pansion pod nazivom Lotus Vila. Kada su ga pitali ko je rezervisao vilu, Mevlut je tvrdio da ne zna i da je ključ dobio samo od Darsija. Rekao je da je u početku mislio da dolazi na Bali isključivo na odmor. "Nikada nismo očekivali da će se ovako nešto dogoditi" rekao je on - tvrde mediji sa Balija.

Što se tiče vatrenog oružja korišćenog u pucnjavi, okrivljeni Mevlut je objasnio da je dobio poruku putem aplikacije Trima.

- Stiglo je naređenje da se oko 20 minuta od vile nalazi torbica koja je ostavljena u pirinčanom polju. Tupou i ja smo otišli i pronašli je, a kada smo otvorili torbicu unutra je bilo vatreno oružje. Bio sam šokiran. Mislio sam da se od mene traži samo da udarim nekoga, a ne da upotrebim oružje, da pucam - rekao je na ročištu.

- Uspaničio sam se, osetio sam se zarobljeno nakon što sam video to oružje u torbici. Prvobitni plan se promenio. Situacija na terenu je bila drugačija od onog što smo dobili na početku. Plan je bio da se ode do vile u kojoj borave Sanar Ganim i Živan Radmanović kako bi se naplatio drug i izdalo upozorenje.

Tokom ispitivanja okrivljeni Mevlut je priznao da se po dolasku na adresu uspaničio toliko da je morao da upotrebi vatreno oružje.

- Iskreno da vam kažem, nisam u potpunosti razumeo šta se dešava i nisam bio siguran posledica koje će zatim uslediti - rekao je on.

U međuvremenu, Tupou je izjavio da je bio na parkingu za vreme pucnjave.

- Plan je bio da Mevlut upadne da ih uplaši i da ga ja čekam ispred na motoru i da pobegnemo. Međutim, u nekom trenutku sam ušao i pucao na nekoga za koga sam mislio da je meta. Kasnije sam saznao da je žrtva Živan Radmanović. Uspaničio sam se i situacija je postala haotična - kazao je on i dodao da mu je trebalo vremena da pokrene motor, skuter kojim su došli do luksuzne vile.

Kako su potom objasnili osumnjičeni su pobegli automobilom u Sarabaju, zatim su nastavili put ka Džakartu sa planom da napuste Indoneziju. Na prethodnom ročištu Darija je naveo da su Mevlut i Tupou uspeli da pobegnu u inostranstvo, dok su njega uhapsili.